Провести ночь в „гнезде“: необычный кемпинг в Эстонии на территории водного парка(1)
Страна игр Vudila, которая находится на берегу живописного озера Каявере в Тартуском уезде, знаменита прежде всего большим аквапарком на открытом воздухе. Сюда приезжают поплескаться в воде, покататься на горках, вкусно поесть и просто отдохнуть всей семьей, но мало кто знает, что здесь также можно остаться на ночь, и это тоже весьма необычное приключение, пишет портал Gloss.ee.
Помимо прочих вариантов размещения, отдельного внимания заслуживают кемпинги Vuta Pesa, которые похожи не то на ульи, не то на скворечники, хотя в названии есть намек на то, что это „гнезда“.
Всего таких кемпинга три, и разместиться в них могут семьи до четырех человек, поскольку в каждом из них две кровати в виде футонов — напольных матрасов с постельными принадлежностями. „Гнезда“ располагаются на деревянных столбах высотой 2 метра. В одном из них из окна открывается вид на озеро Каявере.
Несмотря на скромное внутреннее убранство, постояльцам доступны все основные условия комфорта, будь то возможность приготовить еду, поесть и помыться, зона для пикника или игровая площадка для детей.
Забронировать необычный кемпинг можно ЗДЕСЬ.