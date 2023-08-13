Провести ночь в „гнезде“: необычный кемпинг в Эстонии на территории водного парка

Помимо прочих вариантов размещения, отдельного внимания заслуживают кемпинги Vuta Pesa, которые похожи не то на ульи, не то на скворечники, хотя в названии есть намек на то, что это „гнезда“.

Всего таких кемпинга три, и разместиться в них могут семьи до четырех человек, поскольку в каждом из них две кровати в виде футонов — напольных матрасов с постельными принадлежностями. „Гнезда“ располагаются на деревянных столбах высотой 2 метра. В одном из них из окна открывается вид на озеро Каявере.

Несмотря на скромное внутреннее убранство, постояльцам доступны все основные условия комфорта, будь то возможность приготовить еду, поесть и помыться, зона для пикника или игровая площадка для детей.

Забронировать необычный кемпинг можно ЗДЕСЬ.







