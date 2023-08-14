Нелегалы строят дома в центре Таллинна, а затем остаются без денег

Когда Фарходжон Алиев собирался на заработки в Европу, он и предположить не мог, что это обернется крупными неприятностями. Неполученная за несколько месяцев зарплата в размере 8505 евро, никаких социальных гарантий, угроза депортации и попытки добиться справедливости у своего фактического работодателя привели его сначала к юристу, а затем в комиссию по трудовым спорам.

В Эстонию, по его словам, его позвали известные среди строителей-мигрантов Анти Вийгисалу и Амантай Бултеев.

„Меня обещали оформить на 100% легально и что постепенно зарплата будет повышаться. Сказали, что с документами у меня проблем не будет, Анти обещал несколько раз гарантии. Несколько раз меня фотографировали, я анкеты трижды заполнял“, – рассказывает Фарход, по словам которого, о том, чтобы ему оформили трудовой договор, он просил Вийгисалу много раз.

Официального договора, по его словам, у него не было. В то же время Алиеву было известно, что работает он на фирму Gavaneft, которую в то время представлял для него Анти Вийгисалу. Вид на жительство в ЕС кончился уже более полугода назад, однако покидать Эстонию, не получив своих денег, Фарход не захотел, а когда попытался отстоять свои права и обратился к юристу Андрею Вестеринену, Вийгисалу якобы пригрозил ему депортацией.