Нелегалы строят дома в центре Таллинна, а затем остаются без денег(36)
Мигрант из Узбекистана, нелегально работавший на стройке 1Partner Ehitus в центре Таллинна, остался без заработанных денег и вынужден скрываться. Человек, которого он считал своим работодателем, заявляет, что он вообще ни при чем, но несколько человек утверждают обратное. Пострадавших может быть гораздо больше, пишет dv.ee.
Когда Фарходжон Алиев собирался на заработки в Европу, он и предположить не мог, что это обернется крупными неприятностями. Неполученная за несколько месяцев зарплата в размере 8505 евро, никаких социальных гарантий, угроза депортации и попытки добиться справедливости у своего фактического работодателя привели его сначала к юристу, а затем в комиссию по трудовым спорам.
В Эстонию, по его словам, его позвали известные среди строителей-мигрантов Анти Вийгисалу и Амантай Бултеев.
„Меня обещали оформить на 100% легально и что постепенно зарплата будет повышаться. Сказали, что с документами у меня проблем не будет, Анти обещал несколько раз гарантии. Несколько раз меня фотографировали, я анкеты трижды заполнял“, – рассказывает Фарход, по словам которого, о том, чтобы ему оформили трудовой договор, он просил Вийгисалу много раз.
Официального договора, по его словам, у него не было. В то же время Алиеву было известно, что работает он на фирму Gavaneft, которую в то время представлял для него Анти Вийгисалу. Вид на жительство в ЕС кончился уже более полугода назад, однако покидать Эстонию, не получив своих денег, Фарход не захотел, а когда попытался отстоять свои права и обратился к юристу Андрею Вестеринену, Вийгисалу якобы пригрозил ему депортацией.