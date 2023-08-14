В преддверии нового отопительного сезона: что такое накопитель энергии и при каких условиях его можно установить в своём доме?

„Накопитель энергии – это не что иное, как внешний аккумулятор большой мощности, который помогает снизить расходы на электроэнергию в домашнем хозяйстве. В некоторых случаях можно добиться экономии затрат на электроэнергию на 50–70% в зависимости от системы энергопотребления, размера накопителя, энергоэффективности дома, использования солнечной энергии, диапазона цен на электроэнергию в разное время суток, а также привычек потребителя“, — сказал Аркадий Бейненсон, исполнительный директор предприятия Ampere+, поставляющего в страну накопители энергии.

Он привёл пример, что если взять, к примеру, частный дом площадью 145 м² и установить на нём 18 солнечных панелей в комплексе с накопителем энергии 20 кВт⋅ч, то годовая производительность составит 7371 кВт⋅ч. Для сравнения, среднегодовое потребление электроэнергии семьи из 4 человек в Эстонии составляет от 7000 до 10 000 кВт⋅ч.

Выбирайте сами, когда использовать энергию из сети, а когда – из накопителя

Принцип работы накопителя энергии заключается в накоплении в нём избыточной энергии, произведённой в течение дня, благодаря чему эта энергия может быть использована, когда цена на электроэнергию, поставляемую из сети, слишком высока. „Цена на электроэнергию довольно сильно колеблется в течение дня, и в дальнейшем, когда потребление энергии увеличится ещё больше, разница в цене также будет увеличиваться. Накопитель помогает накапливать энергию, как для собственного потребления, так и для продажи обратно в сеть, при этом накопитель помогает отсрочить производство и продажу. Таким образом, потребитель может сам выбирать: потреблять электроэнергию из сети или включать накопитель энергии, и когда наиболее выгодно продавать энергию обратно в сеть“, – пояснил Бейненсон. Он добавил, что у тех, у кого есть только солнечные панели, такой возможности нет, то есть все они продают энергию в сеть одновременно и часто дешевле, чем это возможно с накопителем энергии.