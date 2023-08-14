В преддверии нового отопительного сезона: что такое накопитель энергии и при каких условиях его можно установить в своём доме?(1)
Инфляция и рост Euribor привели к быстрому увеличению расходов на содержание домохозяйств, поэтому потребители ищут новые решения для экономии. Один из вариантов – это накопитель энергии. Эксперты объясняют, для какого домохозяйства подойдёт накопитель энергии, на каких условиях его можно установить и как профинансировать его покупку.
„Накопитель энергии – это не что иное, как внешний аккумулятор большой мощности, который помогает снизить расходы на электроэнергию в домашнем хозяйстве. В некоторых случаях можно добиться экономии затрат на электроэнергию на 50–70% в зависимости от системы энергопотребления, размера накопителя, энергоэффективности дома, использования солнечной энергии, диапазона цен на электроэнергию в разное время суток, а также привычек потребителя“, — сказал Аркадий Бейненсон, исполнительный директор предприятия Ampere+, поставляющего в страну накопители энергии.
Он привёл пример, что если взять, к примеру, частный дом площадью 145 м² и установить на нём 18 солнечных панелей в комплексе с накопителем энергии 20 кВт⋅ч, то годовая производительность составит 7371 кВт⋅ч. Для сравнения, среднегодовое потребление электроэнергии семьи из 4 человек в Эстонии составляет от 7000 до 10 000 кВт⋅ч.
Выбирайте сами, когда использовать энергию из сети, а когда – из накопителя
Принцип работы накопителя энергии заключается в накоплении в нём избыточной энергии, произведённой в течение дня, благодаря чему эта энергия может быть использована, когда цена на электроэнергию, поставляемую из сети, слишком высока. „Цена на электроэнергию довольно сильно колеблется в течение дня, и в дальнейшем, когда потребление энергии увеличится ещё больше, разница в цене также будет увеличиваться. Накопитель помогает накапливать энергию, как для собственного потребления, так и для продажи обратно в сеть, при этом накопитель помогает отсрочить производство и продажу. Таким образом, потребитель может сам выбирать: потреблять электроэнергию из сети или включать накопитель энергии, и когда наиболее выгодно продавать энергию обратно в сеть“, – пояснил Бейненсон. Он добавил, что у тех, у кого есть только солнечные панели, такой возможности нет, то есть все они продают энергию в сеть одновременно и часто дешевле, чем это возможно с накопителем энергии.
Исполнительный директор Ampere+ отметил, что накопитель энергии подходит как для частного дома, так и для квартирного товарищества при обеспечении общего электроснабжения. „Помимо накопления энергии, накопитель также помогает обеспечить энергоснабжение при отключении электроэнергии. С накопителем домохозяйство автоматически переключается на резервное питание, поэтому можно не опасаться, что жилое помещение останется без отопления, двери лифта многоквартирного дома останутся закрытыми, а хранящиеся в морозилке зимние запасы разморозятся. Если бы у каждого домохозяйства на островах в Эстонии был собственный накопитель энергии, семьям было бы намного легче, когда они слышат штормовые предупреждения, потому что с накопителем жизнь не так сильно зависит от того, что происходит в электросети“, – сказал Бейненсон. Подобные резервные системы уже много лет используются в больницах и хранилищах данных, но всё чаще также применяются в промышленности и в частных домохозяйствах.
Бейненсон добавил, что точная продолжительность того, как долго домохозяйство может функционировать только за счёт накопителя энергии, зависит от потребительских привычек домохозяйства. „При обычном потреблении это, как правило, один день, а при разумном потреблении объёма хватает на несколько дней. В этом случае вам следует избегать использования крупных потребителей электроэнергии, таких как электрическая каменка“, – заявил Бейненсон. Он рекомендовал пересмотреть свои привычки потребления, даже если вы не покупаете накопитель, потому что с помощью изменения привычек также можно сэкономить на расходах.
Накопитель энергии можно установить в комнате, техническом помещении или гараже
Выбирая накопитель энергии для собственного домашнего хозяйства, вы должны учитывать как размер домашнего хозяйства, так и привычки потребления энергии. „По размеру накопитель энергии можно сравнить с холодильником обычного размера, поэтому зависит от домохозяйства, где его установить. Как правило, для этого выбирается техническое помещение или гараж, но мы также устанавливали накопитель в платяном шкафу“, – пояснил исполнительный директор Ampere+. Для установки накопителя нужен только доступ к энергосистеме, дополнительная установка не требуется.
Он отметил, что если уже имеется парк солнечных панелей, то отдельные разрешения на установку накопителя энергии не требуются, но если создаётся новое комплексное решение, то есть солнечные панели и накопитель энергии вместе, для установки солнечных панелей необходимо подать уведомление в местное самоуправление.
Инвестиции в энергоэффективность повышают стоимость недвижимости
Установка накопителя энергии – это довольно большие расходы, потребитель должен учитывать расходы не менее 13 000 евро.
По словам Валдеко Кюбарсеппа, руководителя коммерческого подразделения Inbank в Эстонии, различные финансовые решения на рынке, такие как зелёный кредит и рассрочка платежей, помогают финансировать как замену систем отопления, так и установку солнечных панелей и накопителей энергии. „Учитывая увеличение расходов на содержание домохозяйства, пора задуматься о том, как заменить энергоёмкие системы отопления на более экономичные или как создать дополнительные возможности для существующей системы, чтобы оптимизировать затраты. С зелёным кредитом или рассрочкой платежа крупные инвестиции могут быть распределены на более длительный период времени, что делает установку нового решения более доступной“, – сказал Кюбарсепп. Он добавил, что при выборе подходящего финансового решения следует учитывать как цену приобретаемого имущества, так и достаточную платёжеспособность потребителя, чтобы платить ежемесячные платежи.
Руководитель коммерческого подразделения Inbank в Эстонии пояснил, что варианты зелёного финансирования связаны с инвестициями в недвижимость и экономию на затратах, а не просто с инвестициями в потребление, поэтому они предлагаются по очень разумной процентной ставке. „На предстоящий отопительный период также прогнозируется рост цен на энергоносители, поэтому в долгосрочной перспективе выгода за счёт зелёной энергетики может быть больше, чем сумма, потраченная на ежемесячный платёж, а уплаченные проценты в любом случае окупятся за счёт экономии электроэнергии. Кроме того, стоимость недвижимости также увеличивается, так как на рынке больше ценятся дома с умными энергетическими решениями. Это инвестиции в будущее“, – добавил Кюбарсепп.