ЭКСПЕРТ | Потолок цен на аренду жилья еще не достигнут

По словам Ристо Вяхи, самый большой сезонный рост цен наблюдается в Тарту, где место в общежитии получила лишь треть студентов, которые хотели его получить. „Арендная плата в тартуских общежитиях поднялась на 5% по сравнению с прошлым сезоном, это меньше, чем в среднем по рынку. Цены на аренду квартир на свободном рынке в Тарту за последние месяцы выросли почти на 10%, и, вероятно, потолок ещё не достигнут“, — сказал Вяхи.

„Во многих странах есть отдельные большие кампусы для размещения студентов, но в Тарту мест в общежитиях из года в год явно не хватает. Чтобы смягчить эту проблему, учебные заведения могли бы рассмотреть вопрос о заключении долгосрочных рамочных договоров с собственниками недвижимости, как с частными лицами, так и с предпринимателями, чтобы, с одной стороны, предложить студентам доступные и предсказуемые условия, а с другой — определённую доходность собственникам“, — сказал Вяхи.

„В Тарту учебные заведения пытаются как-то справиться с ситуацией самостоятельно, но, если бы была возможность предложить инвесторам надёжный договор сроком на 5-10 лет, предприниматели могли бы заинтересоваться строительством арендных домов для студентов“, — сказал Вяхи.

По словам аналитика Uus Maa, проблема размещения студентов со временем только усугубляется, потому что студентов, проживающих у родственников, становится всё меньше. „Просто потому, что меняются ожидания людей в отношении конфиденциальности и их финансовые возможности“, — добавил Вяхи.

„Студент – надёжный и не особенно взыскательный арендатор. Если раньше бывали проблемы с поддержанием порядка, то теперь общество изменилось, и серьёзные проблемы случаются редко. Арендодателя поддерживает изменившаяся и достаточно эффективная юридическая практика, квартиры застрахованы, а риски снижены“, — сказал Вяхи.

„Кроме Тарту продолжение роста цен на аренду ожидается также в Таллинне и Пярну, потому что люди откладывают решения о покупке. В Пярну и других курортных городах цены, взлетевшие летом до потолка, обычно осенью падают вместе со спросом, но, по сравнению с тем же периодом прошлого года, всё же ожидается примерно 5-процентный рост. В Таллинне рост цен также будет продолжаться, и цены на аренду вернутся на прошлогодний уровень. Если в прошлом году в этот период ценовое ралли было связано с притоком украинских беженцев, а затем наступил некоторый спад, то в этом году рынок аренды быстро восстановился“, — добавил Вяхи.