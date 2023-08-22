Налоговый департамент объясняет: как уменьшить обязательство по подоходному налогу, возникающее при продаже недвижимости

Без уплаты подоходного налога вы можете продавать недвижимость, используемую в качестве места жительства, один раз в два года. Если есть желание или необходимость делать это чаще, в случае получения прибыли нужно иметь в виду, что у вас возникает обязательство по уплате подоходного налога.