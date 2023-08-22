22.08.2023, 10:18
Налоговый департамент объясняет: как уменьшить обязательство по подоходному налогу, возникающее при продаже недвижимости(5)
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Если при продаже жилья у вас возникло обязательство по уплате подоходного налога, то стоит знать, что для уменьшения подлежащей уплате суммы вы можете списать некоторые виды расходов, поясняет Налогово-таможенный департамент.
Без уплаты подоходного налога вы можете продавать недвижимость, используемую в качестве места жительства, один раз в два года. Если есть желание или необходимость делать это чаще, в случае получения прибыли нужно иметь в виду, что у вас возникает обязательство по уплате подоходного налога.