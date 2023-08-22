Недвижимость
22.08.2023, 10:18

Налоговый департамент объясняет: как уменьшить обязательство по подоходному налогу, возникающее при продаже недвижимости

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ФОТО: shin sang eun | Shutterstock

Если при продаже жилья у вас возникло обязательство по уплате подоходного налога, то стоит знать, что для уменьшения подлежащей уплате суммы вы можете списать некоторые виды расходов, поясняет Налогово-таможенный департамент.

Без уплаты подоходного налога вы можете продавать недвижимость, используемую в качестве места жительства, один раз в два года. Если есть желание или необходимость делать это чаще, в случае получения прибыли нужно иметь в виду, что у вас возникает обязательство по уплате подоходного налога.

Подоходным налогом облагается не вся сумма сделки, а лишь образовавшаяся прибыль, из которой перед налогообложением можно вычесть документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с приобретением и отчуждением имущества. Например, из прибыли можно вычесть нотариальную плату, госпошлину и маклерскую плату. Кроме этого разрешается вычесть документально подтвержденные расходы, совершенные с целью улучшения и усовершенствования имущества.

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