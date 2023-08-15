Государство выделяет деньги на реновацию и замену печей: как их получить?
Министерство климата вводит пособие для замены старой печи на тепловой насос или новую, более экологичную печь, и это новое пособие рассчитывают утвердить уже в первой половине августа. „МК-Эстония“ узнала, как получить деньги.
Министерство климата рассчитывает уже скоро ввести новое пособие и предоставить жителям густонаселенных районов долгожданную возможность заменить старую печь на воздушный тепловой насос или на новую, более экологичную печь.
Дело в том, что печное отопление – одна из основных причин загрязнения воздуха в городах. И в холодное время года качество воздуха ухудшается, особенно в густонаселенных жилых районах, поскольку отопительные печи выделяют опасные для здоровья загрязняющие вещества.
Поддержка предназначена либо для обновления системы отопления, либо для подключения жилья к системе централизованного теплоснабжения.
„Приоритет будет отдаваться замене отопительного устройства на более экологичную альтернативу в виде воздушно-водяного или геотермального теплового насоса“, – говорят в Министерстве климата.
Эта мера также включает пособие на замену старых печей более экологичными. Специалисты министерства уверяют, что от печного отопления отказываться не обязательно, но стоит поменять печь на новую, с более эффективным горением и создающую меньше загрязняющих выбросов.
Важные вопросы
На вопросы „МК-Эстонии“ ответил главный специалист отдела атмосферного воздуха и радиации Министерства климата Ромарио Сиймер.
– Когда уже можно подавать ходатайства?
– Мы планируем открыть тур ходатайств в уже августе. Подавать заявку на пособия могут частные лица через среду e-toetus.
– Какие требования предъявляются к ходатайствующим?
– Получить пособие смогут владельцы жилья, введенного в эксплуатацию до 1 января 2010 года, для которого (или части которого) в регистре строений указан тип теплоснабжения в виде локального или местного отопления с использованием твердого топлива.
– Какой размер пособия?
– В общей сложности на данное пособие мы планируем выделить 18,5 млн евро, что должно позволить обновить печи примерно в 1850 жилых домах. Мера поддержки софинансируется Европейским фондом регионального развития.
– Какие документы нужно представить?
– Ходатайство о выплате, к которому нужно добавить:
заключенный договор о проведении работ и акт приемки-передачи;
паспорт на печь;
если производитель печи не входит в Европейское экономическое общество, то также сертификат CE, а также документ, свидетельствующий о гарантии на устройство от производителя на 2 года и гарантии на установочные работы на 2 года;
фотографии проделанных работ;
номер лицензии печника, участвовавшего в реконструкции печи;
если вы присоединились к центральному отоплению, то договор купли-продажи услуги;
документы, которые нужно предоставить согласно решению о выделении пособия.