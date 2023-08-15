Государство выделяет деньги на реновацию и замену печей: как их получить?

Министерство климата рассчитывает уже скоро ввести новое пособие и предоставить жителям густонаселенных районов долгожданную возможность заменить старую печь на воздушный тепловой насос или на новую, более экологичную печь.

Дело в том, что печное отопление – одна из основных причин загрязнения воздуха в городах. И в холодное время года качество воздуха ухудшается, особенно в густонаселенных жилых районах, поскольку отопительные печи выделяют опасные для здоровья загрязняющие вещества.

Поддержка предназначена либо для обновления системы отопления, либо для подключения жилья к системе централизованного теплоснабжения.

„Приоритет будет отдаваться замене отопительного устройства на более экологичную альтернативу в виде воздушно-водяного или геотермального теплового насоса“, – говорят в Министерстве климата.

Эта мера также включает пособие на замену старых печей более экологичными. Специалисты министерства уверяют, что от печного отопления отказываться не обязательно, но стоит поменять печь на новую, с более эффективным горением и создающую меньше загрязняющих выбросов.

Важные вопросы

На вопросы „МК-Эстонии“ ответил главный специалист отдела атмосферного воздуха и радиации Министерства климата Ромарио Сиймер.

– Когда уже можно подавать ходатайства?

– Мы планируем открыть тур ходатайств в уже августе. Подавать заявку на пособия могут частные лица через среду e-toetus.

– Какие требования предъявляются к ходатайствующим?

– Получить пособие смогут владельцы жилья, введенного в эксплуатацию до 1 января 2010 года, для которого (или части которого) в регистре строений указан тип теплоснабжения в виде локального или местного отопления с использованием твердого топлива.

– Какой размер пособия?

– В общей сложности на данное пособие мы планируем выделить 18,5 млн евро, что должно позволить обновить печи примерно в 1850 жилых домах. Мера поддержки софинансируется Европейским фондом регионального развития.

– Какие документы нужно представить?

– Ходатайство о выплате, к которому нужно добавить: