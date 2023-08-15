Ремонт и стройка
15.08.2023, 09:53

Государство выделяет деньги на реновацию и замену печей: как их получить?

 
ФОТО: manasesistvan | Shutterstock

Министерство климата вводит пособие для замены старой печи на тепловой насос или новую, более экологичную печь, и это новое пособие рассчитывают утвердить уже в первой половине августа. „МК-Эстония“ узнала, как получить деньги.

Министерство климата рассчитывает уже скоро ввести новое пособие и предоставить жителям густонаселенных районов долгожданную возможность заменить старую печь на воздушный тепловой насос или на новую, более экологичную печь.

Дело в том, что печное отопление – одна из основных причин загрязнения воздуха в городах. И в холодное время года качество воздуха ухудшается, особенно в густонаселенных жилых районах, поскольку отопительные печи выделяют опасные для здоровья загрязняющие вещества.

Поддержка предназначена либо для обновления системы отопления, либо для подключения жилья к системе централизованного теплоснабжения.

„Приоритет будет отдаваться замене отопительного устройства на более экологичную альтернативу в виде воздушно-водяного или геотермального теплового насоса“, – говорят в Министерстве климата.

Эта мера также включает пособие на замену старых печей более экологичными. Специалисты министерства уверяют, что от печного отопления отказываться не обязательно, но стоит поменять печь на новую, с более эффективным горением и создающую меньше загрязняющих выбросов.

Важные вопросы

На вопросы „МК-Эстонии“ ответил главный специалист отдела атмосферного воздуха и радиации Министерства климата Ромарио Сиймер.

– Когда уже можно подавать ходатайства?

– Мы планируем открыть тур ходатайств в уже августе. Подавать заявку на пособия могут частные лица через среду e-toetus.

– Какие требования предъявляются к ходатайствующим?

– Получить пособие смогут владельцы жилья, введенного в эксплуатацию до 1 января 2010 года, для которого (или части которого) в регистре строений указан тип теплоснабжения в виде локального или местного отопления с использованием твердого топлива.

– Какой размер пособия?

– В общей сложности на данное пособие мы планируем выделить 18,5 млн евро, что должно позволить обновить печи примерно в 1850 жилых домах. Мера поддержки софинансируется Европейским фондом регионального развития.

– Какие документы нужно представить?

– Ходатайство о выплате, к которому нужно добавить:

  • заключенный договор о проведении работ и акт приемки-передачи;

  • паспорт на печь;

  • если производитель печи не входит в Европейское экономическое общество, то также сертификат CE, а также документ, свидетельствующий о гарантии на устройство от производителя на 2 года и гарантии на установочные работы на 2 года;

  • фотографии проделанных работ;

  • номер лицензии печника, участвовавшего в реконструкции печи;

  • если вы присоединились к центральному отоплению, то договор купли-продажи услуги;

  • документы, которые нужно предоставить согласно решению о выделении пособия.

Кто сможет получить пособие?

Пособие планируется предлагать в городах, где ожидаемое воздействие на качество воздуха и здоровье людей будет наибольшим. Города были выбраны на основе исследования, проведенного Эстонским центром исследований окружающей среды.

Размер пособия будет зависеть от региона и составит предположительно 50% или 70% затрат.

Пособие по ставке 70% планируется предложить в Йыхви, Кивиыли и Силламяэ в Ида-Вирумаа, в Йыгева и Пылтсамаа в Йыгевамаа, в Валга, Отепяэ и Тырва в Валгамаа.

Пособие по ставке 50% планируется предложить в Таллинне в районах Пирита, Нымме, Кесклинн, Кристийне и Пыхья-Таллинн, а также в городах Тарту, Вильянди, Раквере, Курессааре, Кейла, Выру, Тюри, Сауэ, Пайде, Тапа, Кярдла, Эльва, Хаапсалу, Каркси-Нуйя, Килинги-Нымме и Пярну.

Ожидается, что вскоре (примерно через месяц после утверждения пособия) Фонд предпринимательства и инноваций (ранее Kredex) объявит прием заявок открытым.

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