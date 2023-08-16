В Таллинне появился новый бутик-отель с рестораном и спа-салоном

Этот элегантный отель, находящийся в зданиях, построенных в средние века, является идеальным местом для деловых путешественников и туристов, а также для тех, кто ценит качество и комфорт.

Номерной фонд включает классические, делюксы, студио-свиты, свиты, семейные номера, номера с выходом во двор и „исторические“ номера. Номера с выходом во двор спроектированы так, чтобы обеспечить безмятежный отдых в Старом городе Таллинна. Сюда вы попадаете через отдельный вход. Номер оснащен просторной и удобной кроватью шириной 160 см или двумя раздельными односпальными кроватями шириной 90 см. Вид из окна открывается на внутренний двор или холм Тоомпеа.