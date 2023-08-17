Страхование: необходимо ежегодно корректировать стоимость домашнего имущества(1)
Стремительный рост цен на продукцию также все чаще приводит к тому, что при страховании жилья реальная стоимость домашнего имущества резко отличается от страховой суммы, что приводит к непредвиденным расходам. Кража или пожар может стать вдвойне неприятным событием, если окажется, что замена даже самой старой и изношенной бытовой техники или тщательно хранимого десятилетиями гардероба на новые вещи может оказаться очень дорогостоящей.
Как отмечает менеджер Seesam по имущественному ущербу Кристель Коби, оценка стоимости имущества часто не обновляется домовладельцем несколько лет подряд и может быть уже неактуальной в связи с недавней интенсификацией инфляции.
При заключении договора страхования предлагается минимальная рекомендованная страховая сумма из расчета на один квадратный метр. Эксперт Seesam указывает, что для жилой квартиры она составляет 320 евро за квадратный метр, а для отдельного дома – 224 евро за квадратный метр. Однако каждый владелец жилья должен критически оценить свое имущество: достаточно ли 33 600 евро за дом площадью 150 м2 или 17 000 евро за квартиру площадью 54 м2 для поддержания привычного качества жизни при непредвиденном инциденте. „Перед заключением договора нужно спокойно обдумать свои риски и потребности“, советует специалист.
Коби отмечает, что при оценивании восстановительной стоимости имущества люди часто учитывают, что оно уже является бывшим в употреблении, но когда возникнет потребность, например, в замене кроватей, матрасов, диванов или ковров, потребитель захочет купить их в магазине, соответственно следует рассматривать цены новых изделий. „Если представить себе наихудший сценарий в виде пожара, при котором помимо огня имущество повреждается копотью и водой для тушения, то масштабы уничтоженного имущества могут быть очень велики. Внезапно и сразу нужно обновить широкий спектр вещей – от постельного белья и полотенец до сезонной одежды и обуви. Часто в качестве домашнего имущества рассматривают только бытовую технику и мебель, но к нему также относятся лампы, ковры, шторы и многое другое“, поясняет Коби.
Пища для размышлений домовладельцу – перечень домашнего имущества с расходами на восстановление
Каждый домовладелец может составить документ, в котором он запишет все предметы, имеющиеся в каждой комнате, и их приблизительную стоимость. Помимо мебели и бытовой техники нужно указать светильники, шторы, ковры, одежду, кастрюли-сковородки и прочую посуду. При определении суммы следует подумать не о том, в каком состоянии находится используемая вещь, а о том, сколько будет стоить ее замена – если понадобится новая вещь, то нужно исходить из цен в магазинах сегодня.
Менеджер Seesam рекомендует пересматривать и заново рассчитывать страховую сумму при каждом продлении договора. При определении суммы важно учитывать свои средства и потребности – если вы возлагаете большие надежды на сохранение прежнего уровня жизни, нужно позаботиться о возможности быстрого восстановления имущества, но если же вы более гибкий человек, то необходимо подумать о том, какие предметы в вашем доме наиболее необходимы для того, чтобы члены семьи смогли максимально спокойно продолжать свою повседневную жизнь после непредвиденного инцидента. „Чем дороже интересы или увлечения человека, тем тщательнее он должен рассчитывать сумму страхования своего имущества. Дорогостоящий спортивный инвентарь, музыкальные инструменты и оборудование, картины, ценные вещи, часы и украшения, а также роботы-газонокосилки или строительные материалы – такие предметы могут быть возмещены в недостаточной степени, если вы выбрали стандартные лимиты, а имущество стоит гораздо дороже среднего“, отмечает Кристель Коби, добавляя, что для таких предметов установлен стандартный предел возмещения, который следует рассмотреть и при необходимости увеличить.
Важно помнить, что наличные деньги не застрахованы – их надежнее всего хранить в банке.
При страховании имущества нельзя забывать о страховании ответственности для возмещения ущерба, нанесенного другим лицам. Чем выше этаж, тем выше может быть сумма страхования ответственности. „Наиболее распространенным видом ущерба является повреждение водой, а так как вода всегда стекает вниз, то ущерб всегда приходится на нижние квартиры. От утечки воды могут пострадать несколько квартир на ряде этажей, причем, помимо внутренней отделки, может быть повреждена бытовая техника, мебель и произведения искусства“, поясняет Коби.