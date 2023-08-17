Страхование: необходимо ежегодно корректировать стоимость домашнего имущества

Как отмечает менеджер Seesam по имущественному ущербу Кристель Коби, оценка стоимости имущества часто не обновляется домовладельцем несколько лет подряд и может быть уже неактуальной в связи с недавней интенсификацией инфляции.

При заключении договора страхования предлагается минимальная рекомендованная страховая сумма из расчета на один квадратный метр. Эксперт Seesam указывает, что для жилой квартиры она составляет 320 евро за квадратный метр, а для отдельного дома – 224 евро за квадратный метр. Однако каждый владелец жилья должен критически оценить свое имущество: достаточно ли 33 600 евро за дом площадью 150 м2 или 17 000 евро за квартиру площадью 54 м2 для поддержания привычного качества жизни при непредвиденном инциденте. „Перед заключением договора нужно спокойно обдумать свои риски и потребности“, советует специалист.

Коби отмечает, что при оценивании восстановительной стоимости имущества люди часто учитывают, что оно уже является бывшим в употреблении, но когда возникнет потребность, например, в замене кроватей, матрасов, диванов или ковров, потребитель захочет купить их в магазине, соответственно следует рассматривать цены новых изделий. „Если представить себе наихудший сценарий в виде пожара, при котором помимо огня имущество повреждается копотью и водой для тушения, то масштабы уничтоженного имущества могут быть очень велики. Внезапно и сразу нужно обновить широкий спектр вещей – от постельного белья и полотенец до сезонной одежды и обуви. Часто в качестве домашнего имущества рассматривают только бытовую технику и мебель, но к нему также относятся лампы, ковры, шторы и многое другое“, поясняет Коби.

Пища для размышлений домовладельцу – перечень домашнего имущества с расходами на восстановление