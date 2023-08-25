ОБЪЯСНЯЕТ ЭКСПЕРТ | Как молодежи приобрести недвижимость?

Согласно проведенному этой весной опросу, 79% молодых людей в Эстонии откладывают деньги каждый месяц. Покупка жилья — самая распространенная причина, по которой люди в возрасте 18–29 лет это делают.

Как правило, эстонская молодежь приобретает свою первую недвижимость с помощью жилищного кредита, и для этого необходимо выполнить несколько условий: обязательно необходимы стабильный доход, хорошая кредитная история, подходящий залог и определенная сумма в качестве самофинансирования. „Перед заключением кредитного договора важно внимательно изучить предложения разных банков и сравнить условия. Не стоит торопиться с решением, лучше тщательно обдумать выбор. Жилищный кредит — это долгосрочное обязательство, поэтому важно быть хорошо информированным“, — подчеркнула руководитель сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ.