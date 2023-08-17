Недвижимость
17.08.2023, 12:26

Средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам поднялась до самого высокого уровня за последние 14 лет

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ФОТО: telesniuk | Shutterstock

Средняя процентная ставка по выдаваемым в Эстонии жилищным кредитам во втором квартале достигла рекордно высокой отметки за последние 14 лет, пишет rus.err.ee.

По данным Банка Эстонии, во втором квартале средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам с банковской гарантией составила 5,12% годовых. Это на 3,15 процентного пункта выше, чем во втором квартале 2022 года. Также данная ставка является самой высокой за последние 14 лет.

Процентная ставка включает как банковскую маржу, так и Euribor.

Средняя процентная ставка по жилищным кредитам с обеспечением в еврозоне в июне составила 3,69%, что на 0,34 процентного пункта выше, чем три месяца назад. В течение последних семи лет средняя процентная ставка по жилищным кредитам в Эстонии была на 0,6 процентного пункта выше, чем в среднем по еврозоне.

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