Средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам поднялась до самого высокого уровня за последние 14 лет

По данным Банка Эстонии, во втором квартале средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам с банковской гарантией составила 5,12% годовых. Это на 3,15 процентного пункта выше, чем во втором квартале 2022 года. Также данная ставка является самой высокой за последние 14 лет.

Средняя процентная ставка по жилищным кредитам с обеспечением в еврозоне в июне составила 3,69%, что на 0,34 процентного пункта выше, чем три месяца назад. В течение последних семи лет средняя процентная ставка по жилищным кредитам в Эстонии была на 0,6 процентного пункта выше, чем в среднем по еврозоне.