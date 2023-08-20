Недвижимость
20.08.2023, 19:27

ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Кто наследует имущество, если люди не состояли в браке, но жили вместе много лет

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Прийду Пярна
нотариус
Юлия Сандул
перевод
ФОТО: Shutterstock

„В Эстонии десятки тысяч пар находятся в свободном браке, и де-факто это похоже на настоящий брак: люди живут вместе, воспитывают детей, ведут общее хозяйство. Однако с юридической точки зрения они не являются мужем и женой и не имеют права наследования имущества друг друга“, - поясняет Прийду Пярна как в этой статье, так и в своей книге “Нотариус Прийду Пярна дает советы“.

Люди, состоящие в свободном браке, живут в товариществе, которое является одним из видов договоров, перечисленных в обязательственно-правовом законе. Когда несколько человек делают совместные вклады для достижения общей цели, речь идет о товарищеских отношениях. Сожительствующая пара подобна небольшому товариществу, состоящему только из двух членов. Товарищество — это старое юридическое понятие, существовавшее в Эстонии до 1940 года. В советское время подобный договор назывался договором о совместной деятельности.

Товарищество может быть основано на письменном договоре, но чаще всего оно основывается на устной договоренности. Когда мужчина и женщина начинают жить вместе, они обычно не заключают письменного договора о товариществе. Товарищество между ними возникает естественным образом, поскольку они живут в одном доме, заботятся о нем и вносят свой вклад в совместную жизнь. В народе говорят, что люди стали жить под одной крышей.

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