ЭКСПЕРТ | Статистика достигла реальности. Цены на квартиры снизились до 6%

„В настоящее время снижение цен на самом деле приостановилось, однако в статистику эта новость попала не сразу, поскольку до лета прошлого года люди очень активно покупали недвижимость в новых девелоперских проектах по ценам выше средней. Именно в отношении такой недвижимости и был заключен значительный объем вещных договоров в период, предшествовавший нынешнему лету. Поэтому данное обстоятельство как раз и могло создать ложное впечатление рыночного подъема, поскольку сделки с новыми девелоперскими объектами привели к повышению средней цены“, – пояснил партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

„Сейчас период крупных сделок по новым девелоперским объектам уже миновал, одновременно остановилось и недавнее снижение цен на квартиры на вторичном рынке, поэтому, невзирая на статистические минусы, в настоящий момент всё выглядит очень даже неплохо, и участники рынка не имеют повода для паники“, – добавил Сооман.

Если в июне в индексируемых городах была совершена в общей сложности 1 301 сделка с квартирной собственностью, то в июле количество сделок составило всего 1 073. Для сравнения: в июле 2022 года в индексируемых городах было заключено целых 1 517 сделок с квартирной собственностью. По сравнению с минимальным показателем, зафиксированным за последние несколько лет (624,2 евро/м² в июле 2009 года), индекс Pindi поднялся на 274 процента.

Ценовой индекс, составленный Pindi Kinnisvara, учитывает средневзвешенную цену за квадратный метр при сделках купли-продажи квартирной собственности во всех уездных центрах, а также в городах Кохтла-Ярве и Нарва. Данный показатель охватывает жилье более 800 000 человек за 20 лет.