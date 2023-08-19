Жарить шашлык, заниматься сексом и разводить гусей: что можно делать на балконах Эстонии?(31)
Не за горами осень, но теплые вечера все еще можно провести на балконах. Нередко там не только выращивают цветы и любуются закатом, но и жарят шашлык, а также устраивают склад для лишних вещей. RusDelfi узнал, грозит ли штраф тем, кто использует балкон не по назначению.
Только устав квартирного товарищества?
Регламент поведения на балконе отдельно можно регулировать только уставом квартирного товарищества, отмечает юрист Софья Певзнер. Возможно прописать договорные штрафы за определенные действия на балконе, однако их применение возможно только в том случае, если все члены квартирного товарищества дадут согласие на это.
„Однако некоторые действия регламентируются отдельным законодательством. А именно, курение на балконе запрещено на основании закона о Безопасном обращения с огнем, где прописан запрет на курение в общественных местах. Технически, балконы дома тоже относятся к общественным местам. На практике, к сожалению, это сложно применимо. Что касается занятий сексом, разведения гусей либо иных действий, то вопрос в том, насколько эти действия соответствуют Закону об общественном порядке, мешают соседям, либо на соседей будет распространяться требования терпимости“, — комментирует юрист.