Жарить шашлык, заниматься сексом и разводить гусей: что можно делать на балконах Эстонии?

Не за горами осень, но теплые вечера все еще можно провести на балконах. Нередко там не только выращивают цветы и любуются закатом, но и жарят шашлык, а также устраивают склад для лишних вещей. RusDelfi узнал, грозит ли штраф тем, кто использует балкон не по назначению.