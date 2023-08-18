„Этот кризис будет очень тяжелым“: крах китайского девелопера может обрушить мировую финансовую систему

Country Garden Holdings, второй по величине в стране девелопер недвижимости, без каких-либо предупреждений или объяснений не произвел купонные выплаты держателям долларовых облигаций. Если компания не произведет платежи в течение 30-дневного срока, это будет первая публичная задержка выплат.

Инвестор Ивар Мяги считает, что на происходящее в Китае должны обратить внимание и эстонские инвесторы. „Если китайский сектор недвижимости в конечном итоге обанкротится, это может стать одним из самых больших систематических рисков на всем рынке“, – предупреждает он.

Сам китайский гигант недвижимости предупредил инвесторов о неплатежеспособности и полугодовых убытках в размере 7,6 млрд долларов.