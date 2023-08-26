26.08.2023, 17:46
Отель? Нет, палатка! Где находится самый роскошный глэмпинг в Эстонии?(1)
В маленьком городке Ориссааре на острове Сааремаа, можно переночевать в, пожалуй, самом комфортном глэмпинге страны. Mia Glamping — это несколько палаток премиум-класса с видом на сад или море, внутреннее убранство которых не отличить от номера комфортабельного отеля.
В палатках есть деревянный пол с подогревом, мебель из розового дерева, тщательно подобранные матрасы, кровати, постельное белье. Туалеты, душевые и сауна общего пользования находятся в главном здании.
До конца лета остались считанные дни, поэтому спешите бронировать глэмпинги ЗДЕСЬ!