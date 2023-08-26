Недвижимость
26.08.2023, 17:46

Отель? Нет, палатка! Где находится самый роскошный глэмпинг в Эстонии?

 (1)
ФОТО: Brette Lepik, Mia Glamping

Когда дело доходит до отдыха за городом, все больше путешественников сегодня предпочитают останавливаться не в отелях, а в необычных жилищах посреди природы, пишет портал Gloss.ee.

В маленьком городке Ориссааре на острове Сааремаа, можно переночевать в, пожалуй, самом комфортном глэмпинге страны. Mia Glamping — это несколько палаток премиум-класса с видом на сад или море, внутреннее убранство которых не отличить от номера комфортабельного отеля.

В палатках есть деревянный пол с подогревом, мебель из розового дерева, тщательно подобранные матрасы, кровати, постельное белье. Туалеты, душевые и сауна общего пользования находятся в главном здании.

До конца лета остались считанные дни, поэтому спешите бронировать глэмпинги ЗДЕСЬ!

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии