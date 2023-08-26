Отель? Нет, палатка! Где находится самый роскошный глэмпинг в Эстонии?

В маленьком городке Ориссааре на острове Сааремаа, можно переночевать в, пожалуй, самом комфортном глэмпинге страны. Mia Glamping — это несколько палаток премиум-класса с видом на сад или море, внутреннее убранство которых не отличить от номера комфортабельного отеля.