ЭКСПЕРТ |Стоит ли ждать восстановления рынка недвижимости осенью?

„Конечно, нельзя утверждать, что экономические трудности идут на убыль, но сейчас всё говорит о том, что пугающего обвала цен всё же не произойдет“, – добавила Сударинен.

„Пусть многим это и не нравится, но на самом деле нам была необходима коррекция цен на жилую недвижимость, начавшаяся в прошлом году. Дело в том, что цены на квартиры в крупных городах делали их совершенно недоступными для львиной доли покупателей. После быстрого роста в 2020–2022 годах, осенью прошлого года и этой зимой последовал спад до 20 процентов, однако в последние месяцы падение замедлилось“, – отметила она.

Сударинен сказала, что активность сделок сейчас не слишком высока, однако более детальные индикации будут готовы к осени. „Летом всегда заключается меньше сделок; опять же, есть и хорошая новость – следует признать, что сейчас мы наблюдаем легкий рост активного интереса к приобретению недвижимости“, – добавила Сударинен.