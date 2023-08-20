Солнечные батареи на балконе - какой эффект и на что обращать внимание

Переход на альтернативные источники энергии - на пике популярности, пишет Delfi Dom&Sad. Особый интерес в последний год вызывают так называемые „подключаемые солнечные электростанции“. По данным Федерального сетевого агентства Германии, в первом квартале этого года количество зарегистрированных малых систем выросло в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К 2030 году число солнечных мини-электростанций может достичь 12 миллионов.

Помимо солнечных батарей на крыше, некоторые немецкие коммунальные предприятия разрешили устанавливать их и на балконах. В других европейских странах, таких как Польша, Франция, Нидерланды, Великобритания, Австрия, Швейцария и Венгрия тоже заметно вырос интерес к энергосберегающим технологиям, которые помимо своей экологичности довольно просты в обслуживании, а также „небюрократично“ получают разрешение на установку и эксплуатацию.

Как работают солнечные электростанции на балконе?

Обычно они имеют несколько соединенных между собой фотогальванических панелей. Их закрепляют на балконе, чаще всего на крыше, на террасе или в саду, реже на стене дома. Затем они подключаются к инвертору и в розетку. Всю систему не сложно установить самостоятельно.

Семи солнечных панелей должно хватить для автономного обеспечения электричеством среднего домашнего хозяйства

Солнечные лучи, оказываясь на фотоэлементах солнечной панели, генерируют электроэнергию, и в результате вырабатывается электрический ток. Он направляется в небольшую „коробку“-инвертор, где преобразуется в стандартный переменный ток, который можно использовать в бытовых целях через розетку. Большая часть вырабатываемой таким образом электроэнергии используется непосредственно в доме и снижает затраты на электричество. Избыток электроэнергии уходит в общую сеть.

Мощности балконных модулей не велики