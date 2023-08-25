МНЕНИЕ | Выгодно ли досрочное погашение жилищного кредита?

В целом, уже давно считается, что ипотека – это дешево, и сегодняшние ежемесячные выплаты через несколько лет с учетом срока договора и инфляции будут выглядеть гораздо менее обременительными. Однако повышение процентных ставок в этом году может заставить людей усомниться в этом утверждении. Конечно, средняя шестимесячная процентная ставка Euribor, к которой привязано большинство жилищных кредитов, не будет оставаться высокой вечно, но досрочное погашение всегда остается для клиентов возможным решением.

Можно ли использовать свободные деньги на что-то другое?

Первое, о чем следует подумать при появлении свободных денег, – это о буфере сбережений и сопутствующем ему чувстве уверенности. Согласно индексу финансового здоровья Swedbank, положение жителей Эстонии напряженное. В основном это связано с низким уровнем сбережений, отсутствием страховочного резерва и чувством неуверенности при выходе на пенсию. Только 29% населения имеют сберегательный счет, на котором хранится не менее трехмесячного дохода семьи. Поэтому, когда появляются свободные деньги, в первую очередь следует подумать о том, можно ли их отложить на черный день.