Земельный департамент: новое жилье в Таллинне за год подорожало на 35%

В общей сложности в июле 2023 года в Эстонии было продано 1678 квартир. Это на 24% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В Таллинне было продано 643 квартиры, или на 26% меньше, чем в июле 2022 года. Число продаж новых квартир в столице снизилось почти на 50% в годовом исчислении, а старых квартир - на 16%.

В Тарту было продано 153 квартиры (-30% год к году), а в Пярну - 44 (-44%).

В Таллинне цена квадратного метра жилья выросла почти на 5% до 3080 евро за метр. При этом квадратный метр новой квартиры в столице в июле стоил в среднем 4267 евро, а старой - 2796 евро. Таким образом, жилье в новостройках в годовом исчислении подорожало почти на 35%, а на вторичном рынке - подешевело на 2%. По сравнению с июнем новые квартиры продавались на 7% дороже, а на вторичном рынке цена существенно не изменилась.

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