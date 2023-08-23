Количество сделок с недвижимостью резко упало. Аналитик: ценовое дно на более дешевые квартиры уже достигнуто

В июле в Таллинне было совершено 643 сделки с квартирами, что на 26% меньше, чем год назад. По данным Земельного департамента, сделок с новыми квартирами в столице было почти на 50% меньше, нежели годом ранее.

Количество сделок на вторичном рынке в годовом исчислении в июле оказалось на 16% ниже.

По словам Вяхи, столь масштабное падение активности не является чем-то удивительным, поскольку рынок недвижимости уже год находится в упадке по количеству сделок: „Это не летний феномен“.

При этом сделок с квартирами на вторичном рынке в июле было на 16% меньше, чем год назад, а с новыми квартирами — на 50%.