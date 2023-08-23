Недвижимость
23.08.2023, 19:07

Отдых в Эстонии: зеркальные мини-виллы с видом на море, которые можно снять на выходные

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Tiny Marienholm
Tiny Marienholm
ФОТО: Booking

В Эстонии появляется все больше домиков в красивых природных местах. Так, например, недавно рядом с полуостровом Мариенхольм в Хаапсалу начали принимать гостей стеклянные мини-виллы Tiny Marienholm с видом на море., пишет портал Gloss.ee.

На выбор гостям предоставляются две виллы: мини-вилла с сауной и вилла Boho. Из обеих открывается роскошный вид на Хаапсалуский залив, которым можно любоваться лежа в кровати, сидя в гостиной или даже принимая душ.

Tiny Marienholm

Мини-виллы довольно компактны по размеру, но при этом могут с комфортом разместить любых маленьких гостей в возрасте до 2 лет, а также ваших четвероногих друзей.

Tiny Marienholm

Все мини-виллы оборудованы высококачественными плотными шторами и кроватями премиум-класса. Вы также можете вручную отключить обогрев на ночь для полной тишины и более комфортной для сна температуры.

Забронировать мини-виллы можно ЗДЕСЬ.



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