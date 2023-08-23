Эксперт по недвижимости: теперь покупатели могут диктовать свои условия

По словам Яануса Лаугуса, в настоящее время рынок определяют покупатели, а продавцы проявляют гибкость. „Точные статистические данные станут доступны только в будущем, но цены на квартиры вторичного рынка, похоже, уже почти достигли, или даже достигли дна. Цена в настоящее время является наиболее важным фактором, и квартиры в домах, построенных менее десяти лет назад, с ценовым диапазоном 3000-4000 евро за квадратный метр, быстро находят покупателя. В этом ценовом диапазоне часто бывает, что в покупке одного объекта заинтересовано несколько человек, и они перебивают предложения друг друга“, — сказал Лаугус.

„Часть недвижимости, предлагаемой сейчас на рынке, вызывает очень незначительный интерес. Более чётко определились самые популярные и менее привлекательные улицы и дома в разных районах. Поскольку предложений много, хороший маркетинг стал важнее, чем раньше, чтобы как-то выделиться“, — добавил Лаугус.

„Падения цен на новостройки практически не произошло. Покупателей очень интересуют новостройки в Таллинне и его окрестностях по цене ниже 4000 евро за квадратный метр. Застройщики решили подождать, пока инфляция сделает своё дело и рынок подтянется, поэтому сильного падения цен в этом сегменте, вероятно, не последует. Скорее наоборот, в будущем уровень цен в таллиннских новостройках будет выше 4000 евро за квадратный метр“, — сказал Лаугус.