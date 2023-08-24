Ремонт и стройка
24.08.2023, 10:22

История одного сектора: производители деревянных домов борются за выживание

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Profab Houses AS
Profab Houses AS
ФОТО: Kaido Haagen

За последний год руководителям эстонских компаний, производящих деревянные дома, пришлось не единожды принимать трудные решения – увольнять сотрудников, сокращать им заработную плату и даже останавливать заводы. Предприятия сектора борются за выживание, надеясь, что рынок в ближайшие месяцы вновь начнет набирать обороты, пишет dv.ee.

„Удивительно, как конец всего этого ужаса откладывается на осень. Я уж думала, что в августе наконец полегчает, но нет“, — отмечает Стина Эйги, глава компании Profab Houses, производящей модульные деревянные дома.

Серьезную озабоченность у руководителей эстонских предприятий вызывает нынешняя ситуация на рынках Скандинавии, которые переживают болезненное падение.

Северные страны – главные покупатели продукции местных производителей деревянных домов, поясняет Рауль Кинкс, глава компании Simpes Grupp, в которую входят компании с большим опытом работы, такие как Astel Est и Rakvere Metsamajand.

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