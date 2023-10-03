03.10.2023, 07:07
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Кто должен оплачивать счета, если квартира принадлежит четырем наследникам?
ФОТО: | Shutterstock
Читательница Maaleht интересуется, обязана ли она полностью оплачивать счета за квартиру, которой, помимо нее самой, владеют еще и дети умершего мужа.
После смерти мужа я осталась жить в квартире одна, хотя сама квартира была разделена между наследниками: тремя детьми мужа от первого брака и мной. Таким образом, одна четверть квартиры осталась мне, а три четверти достались родственникам мужа. Родственники мужа сказали, что я могу спокойно жить в квартире до самой смерти и они мешать не будут.