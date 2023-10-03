Недвижимость
03.10.2023, 07:07

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Кто должен оплачивать счета, если квартира принадлежит четырем наследникам?

 
ФОТО: Andrii Yalanskyi | Shutterstock

Читательница Maaleht интересуется, обязана ли она полностью оплачивать счета за квартиру, которой, помимо нее самой, владеют еще и дети умершего мужа.

После смерти мужа я осталась жить в квартире одна, хотя сама квартира была разделена между наследниками: тремя детьми мужа от первого брака и мной. Таким образом, одна четверть квартиры осталась мне, а три четверти достались родственникам мужа. Родственники мужа сказали, что я могу спокойно жить в квартире до самой смерти и они мешать не будут.


Однако в квартирном товариществе все наследники имеют одинаковые права и обязанности. Сейчас все счета за квартиру (вода, электричество, мусор и т. д.) оплачиваю я, также оплачиваю часть по кредиту на реновацию, взятого квартирным товариществом (в том числе ремонтный фонд).

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