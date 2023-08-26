Пенсионерка заказала социальную адаптацию жилья и осталась без унитаза(3)
В редакцию обратилась Зинаида Шмакова из Таллинна. На момент звонка она вот уже две недели как жила без туалета. Таков итог ремонта, который она получила от города бесплатно как инвалид. Почему так получилось, какие услуги можно получить в ходе социальной адаптации жилья и кто имеет на них право – разбиралась „МК-Эстония“.
„Я заключила договор с социальным отделом о замене ванной комнаты на душ. Ремонт длится уже несколько месяцев: мастер приходит, уходит, все никак не доделает. А теперь у меня еще и унитаз сняли, и я уже две недели живу дома без туалета! А мне 82 года, тяжелая форма инвалидности“, – жалуется Зинаида Дмитриевна.
Она предполагает, что у фирмы, которая взялась за работы по договору, очень много других объектов, поэтому ее квартира не в приоритете – отсюда и затяжной ремонт, и проблема с установкой унитаза.
„Мастер все время говорил, что ему дали большую нагрузку. Он, наверное, не справляется. Ванную он сделал, а в туалете работа встала – унитаз он снял и больше не появляется, – констатирует пенсионерка. – Живу одна, недавно был третий микроинсульт, приходится как-то выживать. К соседям много не находишься, дело такое. Я человек брезгливый, тоже не пустила бы, неприятно. Справляюсь как-то сама. Но это же издевательство!“
Кроме того, женщина говорит, что проект ей изначально сделала одна фирма, и она хотела, чтобы авторы проекта и выполняли работы. Но ей навязали другого подрядчика, который отошел от проекта. Пенсионерке ему еще даже доплачивала за дополнительные работы.
Зинаида Дмитриевна добавляет, что в итоге просто отказалась принимать работу и никаких актов подписывать не стала.
Клиент все подписал
Кардо Вомм из Homerent OÜ, который выполнял ремонт у Зинаиды Дмитриевны, утверждает, что клиент она – проблемный. И с ней якобы и до этого были неприятности, о которых Вомм сообщил в социальный отдел.
„Я бесплатно установил ей зеркало, четыре полки, лампу. Купил шнур для лампы. Снял входную дверь. А когда я пришел устанавливать унитаз, она меня просто не впустила“, – заявляет Кардо Вомм.
Однако ведущий специалист по мерам поддержки людей с особыми потребностями Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Михкель Тыкке говорит, что клиент акт подписал.
Он добавляет, что адаптация данного жилого помещения была завершена 23.05.2023 г., и ее выполняли при финансировании Европейского регионального фонда.
„Работы были выполнены на основании ценового предложения строительной компании, содержание которого согласовано с получателем услуги. Готовность, соответствие и прием работ подтверждены актом приема-передачи, который подписан со стороны получателя услуги. Общая стоимость адаптации ванной комнаты составила 4 388 евро, и эта сумма была в полном объеме компенсирована в соответствии с указанной ценой за единицу при финансировании европейского проекта без собственного денежного участия со стороны получателя услуги“, – комментирует Тыкке.
Он поясняет, что первоначальное ценовое предложение включало и установку нового унитаза, но по желанию получателя услуги вместо этой работы в смету включили установку отдельной раковины и смесителя.
„Эта просьба зафиксирована в акте осмотра адаптации жилого помещения, проведенного строительным экспертом. Таким образом, исходя из пожелания получателя услуги в рамках работ по адаптации жилого помещения замены унитаза не производилось, – замечает Михкель Тыкке. – В ценовом предложении, которое было выбрано совместно с получателем услуги, действительно была графа „wc pott + tarvikud“, однако в ходе работ по просьбе человека эти работы были заменены на установку раковины и смесителя. Работы выполняют на основании ценового предложения, изменения вносятся либо по строительным причинам, либо по просьбе получателя услуги“.
Контроль строительного эксперта
Тыкке добавляет, что все работы, выполняемые при поддержке Европейского фонда регионального развития, осуществляют под дополнительным контролем строительного эксперта. В настоящее время таким партнером является компания Ehitusagentuur OÜ.
„Эксперт предварительно проверяет ценовые предложения, следит за ходом работ и по окончании составляет акт осмотра. В случае данной адаптации также был составлен акт экспертизы, подтверждающий завершение работ и их соответствие“, – подчеркивает Тыкке.
Он добавляет, что строительную компанию без согласия человека не назначают. Выбор осуществляется совместно с получателем услуги по адаптации, причем согласие может быть подтверждено им несколько раз.
„Сначала вместе с получателем услуги выбирают компанию, которая будет выполнять работы. Затем департамент направляет человеку решение о финансировании работ по адаптации с указанием строительной компании, которая будет выполнять работы. Затем составляют трехсторонний договор, который подписывает и получатель услуги. Этот договор подтверждает, что условия сторонам подходят, включая строительную компанию и стоимость работ. В договоре указывают сроки и стоимость работ“, – описывает алгоритм действий Тыкке.
По его словам, все соответствующие документы были переданы человеку, он с ними ознакомился и подписал их.
„Поэтому сложно прокомментировать, почему получатель услуги неоднократно подтверждал и содержание работ, и пригодность строительной фирмы, а теперь изменил свое мнение. Мы располагаем документом, на котором получатель услуги своей подписью подтвердил соответствие работ“, – говорит чиновник.
Тыкке добавляет, что если человек отдельно, в качестве дополнительной работы, заказал у строительного предприятия установку/замену унитаза или выполнение плиточных работ, то Таллиннский департамент социального обеспечения и здравоохранения это комментировать не может.
„Это договоренность между человеком и строительным предприятием. Все работы, которые были запланированы в рамках проекта по адаптации жилья, были выполнены согласно договору и завершены“, – констатирует представитель департамента.
Сроки согласовывают в начале
Ситуация действительно непростая. Есть ли в таких случаях какие-то механизмы, если инвалид не доволен выполненными работами по социальной адаптации помещения?
„Работы по адаптации, осуществляемые при европейской поддержке, проходят осмотр, а окончательный прием работ подтверждается актом, подписанным тремя сторонами – получателем услуги, специалистом Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения, а также представителем строительной компании. Подписанием акта человек подтверждает, что удовлетворен проведенными работами. Кроме того, строительный эксперт отдельно составляет дополнительный акт о проделанной работе. Безусловно, важно, чтобы человек активно участвовал в процессе и общался со строительной фирмой в случае возникновения каких-либо вопросов“, – отвечает Тыкке.
Он говорит, что сроки проведения работ по адаптации согласовывают до их начала. Если в ходе работ произойдут какие-либо изменения (например, по инициативе получателя услуги или со стороны строительной фирмы), то стороны совместно договариваются о новых сроках.
„Бывали случаи, когда, например, во время пандемии коронавирусной инфекции человек заболевал, и по этой причине строительная фирма была вынуждена временно приостановить работы, – рассказывает Тыкке. – В случае выявления недостатков в качестве работ эксперт предоставляет строительной фирме конкретный перечень и сроки устранения недостатков, после чего проводят новый осмотр объекта“.
Что делать, если вы недовольны проведенными работами?
Если вы считаете, что ваши права или свободы были нарушены решением или административной процедурой, вы можете подать возражение в Таллиннскую городскую управу через департамент или жалобу в административный суд.
Какие расходы возмещают?
В перечень работ входят, например, замена ванны на душевую кабинку, снятие дверных замков, установка пандусов и платформенных подъемников и т. д.
Расходы частично возмещают, если в результате адаптации жилья:
ходатайствующий сможет лучше справляться с практической деятельностью и повседневной жизнью;
значительно снизится потребность ходатайствующего в посторонней помощи в передвижении, соблюдении личной гигиены, приготовлении пищи, обеспечении безопасности и общении;
потребность в помощи нецелесообразно или невозможно удовлетворить посредством других услуг.
Что является расходами на адаптацию жилья, а что – нет?
Расходы на адаптацию жилья – это расходы на необходимые материалы и строительные работы.
Расходами на адаптацию жилья не являются расходы на приобретение и установку технических средств, если они могут быть приобретены и установлены на основании приложения „Перечень вспомогательных средств“ к „Перечню вспомогательных средств, условиям и порядку принятия государством решения о взятии обязанности по оплате вспомогательных средств и установления ограничений, а также данным карты вспомогательного средства“, утвержденного Законом о социальном обеспечении.
Это, например, стулья-туалеты, душевые стулья и т. п.