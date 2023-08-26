Пенсионерка заказала социальную адаптацию жилья и осталась без унитаза

„Я заключила договор с социальным отделом о замене ванной комнаты на душ. Ремонт длится уже несколько месяцев: мастер приходит, уходит, все никак не доделает. А теперь у меня еще и унитаз сняли, и я уже две недели живу дома без туалета! А мне 82 года, тяжелая форма инвалидности“, – жалуется Зинаида Дмитриевна.

Она предполагает, что у фирмы, которая взялась за работы по договору, очень много других объектов, поэтому ее квартира не в приоритете – отсюда и затяжной ремонт, и проблема с установкой унитаза.

„Мастер все время говорил, что ему дали большую нагрузку. Он, наверное, не справляется. Ванную он сделал, а в туалете работа встала – унитаз он снял и больше не появляется, – констатирует пенсионерка. – Живу одна, недавно был третий микроинсульт, приходится как-то выживать. К соседям много не находишься, дело такое. Я человек брезгливый, тоже не пустила бы, неприятно. Справляюсь как-то сама. Но это же издевательство!“

Кроме того, женщина говорит, что проект ей изначально сделала одна фирма, и она хотела, чтобы авторы проекта и выполняли работы. Но ей навязали другого подрядчика, который отошел от проекта. Пенсионерке ему еще даже доплачивала за дополнительные работы.

Зинаида Дмитриевна добавляет, что в итоге просто отказалась принимать работу и никаких актов подписывать не стала.

Клиент все подписал

Кардо Вомм из Homerent OÜ, который выполнял ремонт у Зинаиды Дмитриевны, утверждает, что клиент она – проблемный. И с ней якобы и до этого были неприятности, о которых Вомм сообщил в социальный отдел.

„Я бесплатно установил ей зеркало, четыре полки, лампу. Купил шнур для лампы. Снял входную дверь. А когда я пришел устанавливать унитаз, она меня просто не впустила“, – заявляет Кардо Вомм.

Однако ведущий специалист по мерам поддержки людей с особыми потребностями Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Михкель Тыкке говорит, что клиент акт подписал.