ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | „Мне стало страшно“. Как я получала кредит на реновацию дома

Кредит я брать не хотела. Мысль об обязательствах длиною в не одно десятилетие наводила ужас. Но делать было нечего.



Тем не менее, в голове я все равно перебирала варианты. Мне принадлежит дом, которому почти сто лет. Я хочу переехать туда с семьей, чтобы жить круглый год, но для этого нужен капитальный ремонт: утепление, новая система отопления, новая крыша, новые окна, новые полы для половины дома. В идеале расширение жилой площади на чердак.