ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | „Мне стало страшно“. Как я получала кредит на реновацию дома
Для того, чтобы превратить видавшую виды деревенскую хибару в соответствующий современным условиями жизни дом, нужно не только желание, но и тугой кошелек. Есть несколько способов стать кредитоспособным в глазах банка, но что нужно обязательно сделать, - это оценить имеющуюся недвижимость, пишет в книге „Наш старый дом. Приключения во время ремонта“ („Meie vana maja. Remondipõnevik“) журналист Туули Йыэсаар.
Кредит я брать не хотела. Мысль об обязательствах длиною в не одно десятилетие наводила ужас. Но делать было нечего.
Тем не менее, в голове я все равно перебирала варианты. Мне принадлежит дом, которому почти сто лет. Я хочу переехать туда с семьей, чтобы жить круглый год, но для этого нужен капитальный ремонт: утепление, новая система отопления, новая крыша, новые окна, новые полы для половины дома. В идеале расширение жилой площади на чердак.