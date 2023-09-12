ФОТО | Молодая семья не стала строить новый дом в Виймси, а купила старый в деревне. Что из этого вышло

Решив построить собственный дом, Трийн и Георг смотрели, скорее, в сторону участков в районе Виймси, Ихасалу или Юминда. Свой будущий дом они хотели построить сами. „К сожалению, нам не удалось найти такую ​​свободную землю, которая находилась бы достаточно близко к морю и была бы нам по карману. Тогда мы совершенно случайно обнаружили, что в поселке Неэме продается дом с собственным прудом и хозяйственными постройками на участке в качестве бонуса. Расположение было именно таким, какое мы хотели: море и пляж с красивыми видами на закате всего в двух шагах от самого дома“, — вспоминает Трийн. Хотя дом продавался при посредничестве маклера, пара решила спонтанно сама поехать на место и посмотреть окрестности.