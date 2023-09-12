Ремонт и стройка
12.09.2023, 10:41

ФОТО | Молодая семья не стала строить новый дом в Виймси, а купила старый в деревне. Что из этого вышло

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Дом Георга и Трийн Кимер попал в финал конкурса на самый красивый дом 2022.
Дом Георга и Трийн Кимер попал в финал конкурса на самый красивый дом 2022.
ФОТО: Daisy Lappard | Delfi Meedia

Дом Трийн и Георга Кимер и их двоих детей должен был находиться совсем в другом месте и выглядеть совершенно иначе. Но, как это всегда бывает, в дело вмешался случай. Так, неожиданно для себя семья оказались в деревне Неэме, пишет Maakodu.

Решив построить собственный дом, Трийн и Георг смотрели, скорее, в сторону участков в районе Виймси, Ихасалу или Юминда. Свой будущий дом они хотели построить сами. „К сожалению, нам не удалось найти такую ​​свободную землю, которая находилась бы достаточно близко к морю и была бы нам по карману. Тогда мы совершенно случайно обнаружили, что в поселке Неэме продается дом с собственным прудом и хозяйственными постройками на участке в качестве бонуса. Расположение было именно таким, какое мы хотели: море и пляж с красивыми видами на закате всего в двух шагах от самого дома“, — вспоминает Трийн. Хотя дом продавался при посредничестве маклера, пара решила спонтанно сама поехать на место и посмотреть окрестности.

Трийн ранее уже бывала в Неэме, а Георг — нет, и прежде чем связываться с маклером насчет покупки, они хотели убедиться, что это место им подойдет. „Мы просто хотели посмотреть окрестности, деревню в целом и, конечно же, пляж. Но так получилось, что в это время во дворе был сам хозяин. Мы поговорили с ним и признались, почему приехали“, — рассказывает Трийн. Тогдашний владелец дома был только рад потенциальным покупателям. Он сразу же пригласил молодых людей войти и устроил персональную экскурсию по владениям.

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