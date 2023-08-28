Недвижимость
28.08.2023, 10:54

Для продажи земельного участка может потребоваться согласие соседа. Как узнать, кто ваш сосед и номер его телефона?

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Ivar Soopan
ml@maaleht.ee
ФОТО: Shutterstock

Это может звучать как удовлетворение неприемлемого любопытства, но желание узнать контактные данные соседей вполне оправдано для тех, кто хочет продать свой земельный участок. Как в таком случае найти соседа, который не проживает на участке, а его адрес и номер телефона невозможно найти в открытом доступе?

Участок земли, на котором есть дача или жилой дом либо где только планируется построить здание, имеет более высокую ценность при наличии подъездной дороги, движению по которой не возникнет в будущем препятствий. Это может случиться, если ведущая к участку дорога петляет по земельному участку соседа, который однажды объявит, что теперь всё, хватит.

Во избежание подобных ситуаций необходимо установить сервитут, то есть нотариально удостоверенное право пользования дорогой, находящейся на чужом земельном участке. Сервитут необходим, поскольку в случае продажи земельного участка банк может отказать покупателю в выдаче кредита или выдать сумму меньше запрашиваемой. Банк хочет быть уверен, что новый владелец сможет иметь и в будущем доступ к своему участку, а приобретаемый и являющийся залогом земельный участок сохранит свою стоимость.

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