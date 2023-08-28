Для продажи земельного участка может потребоваться согласие соседа. Как узнать, кто ваш сосед и номер его телефона?

Участок земли, на котором есть дача или жилой дом либо где только планируется построить здание, имеет более высокую ценность при наличии подъездной дороги, движению по которой не возникнет в будущем препятствий. Это может случиться, если ведущая к участку дорога петляет по земельному участку соседа, который однажды объявит, что теперь всё, хватит.