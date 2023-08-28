28.08.2023, 10:54
Для продажи земельного участка может потребоваться согласие соседа. Как узнать, кто ваш сосед и номер его телефона?(3)
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Это может звучать как удовлетворение неприемлемого любопытства, но желание узнать контактные данные соседей вполне оправдано для тех, кто хочет продать свой земельный участок. Как в таком случае найти соседа, который не проживает на участке, а его адрес и номер телефона невозможно найти в открытом доступе?
Участок земли, на котором есть дача или жилой дом либо где только планируется построить здание, имеет более высокую ценность при наличии подъездной дороги, движению по которой не возникнет в будущем препятствий. Это может случиться, если ведущая к участку дорога петляет по земельному участку соседа, который однажды объявит, что теперь всё, хватит.