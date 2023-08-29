Экономист: доступность жилья начнет улучшаться, бум жилищного строительства замедляется

Большое количество разрешений на строительство, выданных в предыдущие годы, отражается в количестве завершенных жилищных единиц в этом году.

Во втором квартале этого года в Эстонии было построено чуть более 2100 квартир, что на 12% больше, чем годом ранее. В первом полугодии было сдано самое большое количество жилых помещений в истории. По сравнению с прошлым годом рост составил 39%.

Однако количество разрешений на строительство за шесть месяцев сократилось более чем на треть. Во втором квартале было выдано 855 разрешений на строительство жилых помещений, что означает годовое снижение почти на 40%. В последний раз количество разрешений на строительство было меньше в первом квартале 2015 года.

Нежилых помещений во втором квартале было построено на 7% меньше (по объему) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем нежилых зданий, получивших разрешения на строительство, увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по сравнению с пиком 2021 года разрешений на строительство было выдано на четверть меньше (по объему).