ЭКСПЕРТ | Самые частые ошибки при самостоятельной продаже недвижимости

Неконкурентная цена

Собственники нечасто могут объективно оценить свою недвижимость, из-за моральной привязанности к своему жилью. Объект сравнивают с самыми дорогими конкурентами, не оценивая их объективные преимущества. Часто цену завышают, так как именно такая сумма необходима владельцам, чтобы купить другой объект. Нужно понимать, что ваши нужды не меняют среднюю рыночную стоимость объекта. Так квартиру можно продавать безрезультатно и очень долго.

Неэффективная реклама

Собственник жилья часто недооценивает эффективность рекламы. Частой ошибкой является разместить объявления на одном ресурсе и ждать покупателя. Такой подход не эффективен и вряд ли вы найдёте покупателя быстро. Бюро недвижимости размещают объявления обычно на 3-5 проверенных площадоках, а также используют свои собственные рекламные каналы, которые привлекают инвесторов в недвижимость. Кроме того, опытный специалист понимает какие именно инструменты приносят больше всего пользы. Собственник же может потратить деньги на рекламу без ощутимой пользы.

Текст объявления так же важен, многие собственники делают акцент на деталях, которые важны именно им. Маклер же знает, что нужно среднему потребителю и ориентируется на это. Плохие фотографии так же могут повлиять на ликвидность объекта, бюро недвижимости обычно нанимает фотографа, который специализируется именно на сьёмках недвижимости.

Ошибки при показе жилья

При показе жилья важно продумать план „экскурсии“, обратить внимание на объективные преимущества квартиры, предугадывать возражения и успешно противостоять необоснованным попыткам сбить цену за счёт мнимых недостатков. Так же важно оставаться хладнокровным и помнить, что ваша задача продать квартиру за максимально большие деньги, а не доказать покупателю что ваша квартира лучшая. Помните просто открыть дверь и впустить возможного покупателя недостаточно.