ПРОГНОЗ | Повышение процентных ставок, скорее всего, завершилось

По словам Нестора, повышение процентных ставок, которое в последнее время встревожило взявших в банке ипотечный кредит людей, скорее всего, закончилось.

„Если посмотреть, что планирует Европейский центральный банк, то, по нашему прогнозу, он больше не будет повышать процентную ставку, а со второй половины следующего года мы можем ожидать, что процентная ставка начнет снижаться“, - сказал аналитик.

В результате, согласно прогнозу, к концу следующего года будет достигнута ситуация, когда основная процентная ставка по депозитам центрального банка составит 3%, что также является очень хорошим приближением к ставке Euribor. К концу 2025 года процентная ставка достигнет 2,5%, что значительно ниже текущего уровня в 3,75%.

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