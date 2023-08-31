ЭКСПЕРТ | Студентам, оставшимся без места в общежитии, придется платить вдвойне
На рынке аренды в Таллинне вроде бы есть выбор, но, прежде всего, это касается сравнительно больших и дорогих квартир, классическое „студенческое“ жильё в хорошем состоянии в Таллинне в частном секторе менее чем за 400 евро будет не просто найти, говорит маклер арендных площадей 1Partner Kinnisvara Хелен Шанк, опыт работы которой насчитывает уже больше десяти лет.
„По состоянию на сегодняшний день, индивидуальные комнаты в общежитиях таллиннских университетов, за которые надо платить 200-250 евро в месяц, уже все распределены. Те, кому мест в общежитии не хватило, к сожалению, должны будут платить за жилье примерно в два раза больше“, – поясняет Шанк, по словам которой, арендное жилье нижнего ценового класса, и правда, стоит примерно 300-350 евро, но за эти деньги можно получить лишь крохотную квартиру площадью 20-25 квадратных метров, кроме того, к плате за аренду будут добавляться ежемесячные коммунальные платежи. К тому же, по словам Шанк, предложений квартир этой ценовой категории на рынке довольно мало.
Для тех, кто поднимет для себя предельную стоимость аренды до 400 евро в месяц, в игру вступят 1-комнатные квартиры в среднем состоянии в Ласнамяэ, Мустамяэ, Ыйсмяэ или Пыхья-Таллинне, а если очень повезет, то даже где-нибудь близко к центру. „Примерно 500 евро в месяц – это цена, за которую можно получить либо однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом, или даже в новом доме, либо двухкомнатную в среднем состоянии. Если финансы хоть немного позволяют, люди, как правило, предпочитают всё же квартиры с хорошим ремонтом, которые, соответственно, стоят дороже“, – описывает ситуацию маклер арендных площадей 1Partner.
„При наличии подходящих компаньонов, самое выгодное по деньгам решение – снять максимально большую квартиру в старом панельном доме. Например, стать арендатором 4-комнатной квартиры в хорошем состоянии можно менее чем за 1000 евро в месяц. Если разделить эту сумму между тремя компаньонами, получится примерно по 300 евро на каждого“, – говорит Шанк и подчеркивает, что в этом случае, найдя подходящее жилье, с собственником придется заключить отдельное соглашение о таком разделении квартиры.
При аренде квартиры следует тщательно проанализировать сопутствующие коммунальные расходы, ведь у квартир одинаковой площади они могут значительно отличаться. „Хотя цены на аренду квартир продолжают понемногу расти, но есть и положительный момент – поскольку цены на энергию снизились относительно своих рекордных уровней, расходы на коммунальные услуги этой осенью и зимой, вероятно, будут ниже, чем в прошлом году“, – говорит Хелен Шанк.