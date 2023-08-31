ЭКСПЕРТ | Студентам, оставшимся без места в общежитии, придется платить вдвойне

„По состоянию на сегодняшний день, индивидуальные комнаты в общежитиях таллиннских университетов, за которые надо платить 200-250 евро в месяц, уже все распределены. Те, кому мест в общежитии не хватило, к сожалению, должны будут платить за жилье примерно в два раза больше“, – поясняет Шанк, по словам которой, арендное жилье нижнего ценового класса, и правда, стоит примерно 300-350 евро, но за эти деньги можно получить лишь крохотную квартиру площадью 20-25 квадратных метров, кроме того, к плате за аренду будут добавляться ежемесячные коммунальные платежи. К тому же, по словам Шанк, предложений квартир этой ценовой категории на рынке довольно мало.

Для тех, кто поднимет для себя предельную стоимость аренды до 400 евро в месяц, в игру вступят 1-комнатные квартиры в среднем состоянии в Ласнамяэ, Мустамяэ, Ыйсмяэ или Пыхья-Таллинне, а если очень повезет, то даже где-нибудь близко к центру. „Примерно 500 евро в месяц – это цена, за которую можно получить либо однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом, или даже в новом доме, либо двухкомнатную в среднем состоянии. Если финансы хоть немного позволяют, люди, как правило, предпочитают всё же квартиры с хорошим ремонтом, которые, соответственно, стоят дороже“, – описывает ситуацию маклер арендных площадей 1Partner.

„При наличии подходящих компаньонов, самое выгодное по деньгам решение – снять максимально большую квартиру в старом панельном доме. Например, стать арендатором 4-комнатной квартиры в хорошем состоянии можно менее чем за 1000 евро в месяц. Если разделить эту сумму между тремя компаньонами, получится примерно по 300 евро на каждого“, – говорит Шанк и подчеркивает, что в этом случае, найдя подходящее жилье, с собственником придется заключить отдельное соглашение о таком разделении квартиры.

При аренде квартиры следует тщательно проанализировать сопутствующие коммунальные расходы, ведь у квартир одинаковой площади они могут значительно отличаться. „Хотя цены на аренду квартир продолжают понемногу расти, но есть и положительный момент – поскольку цены на энергию снизились относительно своих рекордных уровней, расходы на коммунальные услуги этой осенью и зимой, вероятно, будут ниже, чем в прошлом году“, – говорит Хелен Шанк.