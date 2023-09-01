ФОТО | Смотрите, как выглядит строящийся дом угодивших в скандал Каллас и Халлика!

Строительство нового дома премьер-министра Каи Каллас, вокруг которой разгорелся скандал из-за бизнеса ее мужа, продолжается. Каллас и ее супруг, инвестиционный банкир Арво Халлик, начали строительство совместного дома недалеко от Таллинна ранней весной, сообщает Kroonika.