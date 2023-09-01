01.09.2023, 09:46
ФОТО | Смотрите, как выглядит строящийся дом угодивших в скандал Каллас и Халлика!(20)
ФОТО: | Õhtuleht
Строительство нового дома премьер-министра Каи Каллас, вокруг которой разгорелся скандал из-за бизнеса ее мужа, продолжается. Каллас и ее супруг, инвестиционный банкир Арво Халлик, начали строительство совместного дома недалеко от Таллинна ранней весной, сообщает Kroonika.
В мае этого года мы писали, что новоиспеченные министры правительства владеют недвижимостью разной стоимости, а некоторые, например, Кая Каллас, Хейди Пурга и Рийна Сиккут, строят дома.
Недвижимость площадью почти полгектара, принадлежащая Кае Каллас (46) и Арво Халлику (46), расположена в живописном месте, на расстоянии пешей прогулки от моря.