ОБЗОР | Каким был рынок недвижимости в первой половине 2023 года
Обзор рынка продажи квартир за первое полугодие 2023 года, проведенный порталом Kinnisvara24, показывает, что количество предложений по продажам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в зависимости от региона выросло до двух раз. Так как рынок сделок в целом является более пассивным, чем год назад, количество остающихся непроданными квартир растет. В связи с общим подорожанием стоимости жизни продавцы пока не готовы снижать цены, и по сравнению с 2022 годом цена квадратного метра по сделкам с квартирами в более крупных городах увеличилась.
Больше всего квартир предлагается в Таллинне – статистика за шесть месяцев показывает, что в течение одного месяца потенциальные покупатели ознакомились с более чем 4300 объявлениями о продаже квартир, расположенных в Таллинне. Каждый месяц на портале Kinnisvara24 размещается примерно в два раза больше объявлений о продаже квартиры, чем в этот же период прошлого года.
Больше всего на продажу предлагается двухкомнатных и трехкомнатных квартир – на их долю приходится около 70% предложений по продаже квартир в Таллинне. По сравнению с первой половиной 2022 года количество предложений по продаже двух- и трехкомнатных квартир в этом году выросло, соответственно, на 44% и 59%. Несколько меньше увеличилось количество объявлений о продаже однокомнатных, четырехкомнатных и более крупных квартир.
В Тарту и Пярну в течение первого полугодия количество предложений о продаже также выросло, хотя и не столь значительно, как в Таллинне. В Тарту количество ежемесячно размещаемых на портале объявлений о продаже квартир увеличилось на 30% и в Пярну на 27%. В этих городах также преобладали предложения по двухкомнатным и трехкомнатным квартирам.
Несмотря на рост количества предложений, в течение первого полугодия этого года количество заключенных сделок по продаже недвижимости было почти на четверть меньше, чем за первые шесть месяцев 2022 года.
По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, наиболее активным рынком недвижимости в Эстонии и в этом году остается столица. „В Таллинне мы наблюдаем резкий скачок количества предложений по продаже, однако по сравнению с предыдущим годом значительно увеличилось и число таких предложений в Тарту и Пярну. Тем не менее, несмотря на такой рост, количество заключаемых сделок по покупке остается достаточно скромным“. Уйбомяэ отметил, что по сравнению с первым полугодием 2022 года количество сделок по покупке квартир в Таллинн за месяц снизилось в среднем на 25%. „Аналогичная ситуация наблюдается и в Тарту, а вот в Пярну падение еще более значительное – более 50%. Так как активность заключения сделок низкая, растет количество квартир, остающихся непроданными“, – объяснил исполнительный директор.
Средний размер предлагаемых на продажу квартир особо не изменился: в Таллинне и Тарту продаются квартиры площадью в среднем 60 квадратных метров, а в Пярну популярны квартиры немного меньшего размера, в среднем порядка 57 квадратных метров.
Несмотря на то, что рынок указывает на снижение спроса, продавцы пока еще не готовы снижать цены. В Таллинне в первом полугодии 2023 года средняя цена квадратного метра предложений по продаже квартир составляла 3365 евро, в Тарту 2537 евро и в Пярну 2630 евро.
По словам Уйбомяэ, на момент заключения сделок цена обычно несколько снижается. „Наибольший рост цены сделки наблюдался в Тарту, где средняя цена сделки за квадратный метр в первом полугодии текущего года составляла 2486 евро. За год цена продажи за квадратный метр выросла на 16%. Если сравнить цену предложения с ценой сделки, то видно, что в Тарту пространство для торга совсем небольшое, и размер скидки при покупке составлял всего лишь порядка 2%“.
В Пярну цена сделки за год выросла на 13% до 2121 евро. „В летней столице разница между ценой предложения и фактической ценой сделки составляет примерно одну пятую“, – рассказал Уйбомяэ.
В Таллинне рост реальной цены сделки был более скромным – за год цена за квадратный метр проданной квартиры выросла на 8%, составив в первом полугодии текущего года 3035 евро. Уйбомяэ отметил, что в столице на момент заключения сделки по продаже цена за квадратный метр обычно была примерно на десять процентов ниже средней цены объявления о продаже.
По оценке Урмаса Уйбомяэ, причиной роста числа предложений по продаже и средней цены за квадратный метр является подорожание стоимости жизни. „У людей возникло желание продать свою недвижимость как можно более выгодно, чтобы увеличить свои сбережения и лучше справляться с повседневными расходами. У многих собственников недвижимости могли вырасти проценты по кредиту, и в условиях общего подорожания стоимости жизни более выгодным может быть отказ от одной недвижимости, позволяющий уменьшить размер ежемесячных выплат по кредиту“.