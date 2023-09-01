ОБЗОР | Каким был рынок недвижимости в первой половине 2023 года

Больше всего квартир предлагается в Таллинне – статистика за шесть месяцев показывает, что в течение одного месяца потенциальные покупатели ознакомились с более чем 4300 объявлениями о продаже квартир, расположенных в Таллинне. Каждый месяц на портале Kinnisvara24 размещается примерно в два раза больше объявлений о продаже квартиры, чем в этот же период прошлого года.

Больше всего на продажу предлагается двухкомнатных и трехкомнатных квартир – на их долю приходится около 70% предложений по продаже квартир в Таллинне. По сравнению с первой половиной 2022 года количество предложений по продаже двух- и трехкомнатных квартир в этом году выросло, соответственно, на 44% и 59%. Несколько меньше увеличилось количество объявлений о продаже однокомнатных, четырехкомнатных и более крупных квартир.

В Тарту и Пярну в течение первого полугодия количество предложений о продаже также выросло, хотя и не столь значительно, как в Таллинне. В Тарту количество ежемесячно размещаемых на портале объявлений о продаже квартир увеличилось на 30% и в Пярну на 27%. В этих городах также преобладали предложения по двухкомнатным и трехкомнатным квартирам.

Несмотря на рост количества предложений, в течение первого полугодия этого года количество заключенных сделок по продаже недвижимости было почти на четверть меньше, чем за первые шесть месяцев 2022 года.