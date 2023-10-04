Рядом с Таллинном на морском побережье появились еще два зеркальных домика с сауной
Несколько лет назад на Ночи дизайна в Таллинне главную премию BRUNO за лучший дизайн завоевал инновационный стеклянный дом ÖÖD, спроектированный архитекторами Андреасом Тийком и Яаном Тийком. На данный момент дома ÖÖD есть не только в Эстонии, но и в Исландии, Великобритании, Австралии, Канаде, Гане и Калифорнии. Ну, а жители нашей страны могут устроить себе незабываемые романтические выходные, арендовав это чудо архитектуры на несколько дней уже практически в любой части Эстонии, пишет портал Gloss.ee.
Недалеко от Таллинна, в тихой прибрежной деревне Лохусалу появились еще два зеркальных домика с общей сауной, которые идеально вписываются в здешний природный пейзаж. Любоваться морем и лесом можно прямо из кровати.
Это место подходит для романтического отдыха вдвоем или компанией из четырех человек. Между двумя домиками находится общая электрическая сауна, которой могут пользоваться все гости.
Добраться сюда тоже легко – всего 40 минут езды от Таллинна или 15 минут езды от Кейла. Пляж находится всего в 200 метрах от домиков.