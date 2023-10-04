Рядом с Таллинном на морском побережье появились еще два зеркальных домика с сауной

Несколько лет назад на Ночи дизайна в Таллинне главную премию BRUNO за лучший дизайн завоевал инновационный стеклянный дом ÖÖD, спроектированный архитекторами Андреасом Тийком и Яаном Тийком. На данный момент дома ÖÖD есть не только в Эстонии, но и в Исландии, Великобритании, Австралии, Канаде, Гане и Калифорнии. Ну, а жители нашей страны могут устроить себе незабываемые романтические выходные, арендовав это чудо архитектуры на несколько дней уже практически в любой части Эстонии, пишет портал Gloss.ee.