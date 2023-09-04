ФОТО | В Эстонии изготовили бетонную баню(8)
Предприятие по заливке бетона PR Betoon OÜ создало отлитую из монолитного бетона баню „Суви“.
„Такое здание бани, корпус которой полностью состоит из бетона, мы нигде до сих пор не встречали, ни в Эстонии, ни в мире“,- сказал председатель правления PR Betoon Пеэп Роосманн.
Корпус бетонной бани, несущую конструкцию образует 100-миллиметровая оболочка из монолитного бетона, которая была залита в опалубку из тонко нарезанных досок снаружи и строганных досок внутри.
Задняя сторона бани изготовлена из дерева, передняя сторона - из стекла.
Баня полностью оснащена – в ней есть вода, душ, сосуд для горячей воды, электрические соединения с электрощитом, освещение, а также печь на дровяном топливе.
В комплект бетонной бани входит и выполненная в том же стиле рама для поленницы.
„Не гниет, не истлевает, и муравьи ее не едят“,- характеризует бетонную баню автор и исполнитель идеи Пеэп Роосманн.
Идея бетонной бани получила начальный импульс от придуманных и исполненных PR Betoon оригинальных бетонных павильонов на автобусных остановках.