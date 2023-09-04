ФОТО | В Эстонии изготовили бетонную баню

„Такое здание бани, корпус которой полностью состоит из бетона, мы нигде до сих пор не встречали, ни в Эстонии, ни в мире“,- сказал председатель правления PR Betoon Пеэп Роосманн.

Корпус бетонной бани, несущую конструкцию образует 100-миллиметровая оболочка из монолитного бетона, которая была залита в опалубку из тонко нарезанных досок снаружи и строганных досок внутри.

Задняя сторона бани изготовлена из дерева, передняя сторона - из стекла.

Баня полностью оснащена – в ней есть вода, душ, сосуд для горячей воды, электрические соединения с электрощитом, освещение, а также печь на дровяном топливе.

В комплект бетонной бани входит и выполненная в том же стиле рама для поленницы.

„Не гниет, не истлевает, и муравьи ее не едят“,- характеризует бетонную баню автор и исполнитель идеи Пеэп Роосманн.

Идея бетонной бани получила начальный импульс от придуманных и исполненных PR Betoon оригинальных бетонных павильонов на автобусных остановках.