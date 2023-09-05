Один из спальных районов Таллинна пополнится новым многоквартирным домом

По словам исполнительного директора Bonava Eesti Таави Соорма, потребность в новых качественных квартирах по-прежнему существует, причем наибольший спрос наблюдается именно в Мустамяэ – даже сегодня, когда сектор недвижимости все еще находится в сложной ситуации.

„Начало строительства Айанди, 14 является признаком того, что рынок достиг достаточной стабильности, что дает нам как девелоперу уверенность в том, что можно запускать новые этапы, – отметил Таави Соорм. – Все решения Bonava по развитию в большой степени зависят от продаж предыдущих этапов и интереса новых клиентов. В Uus-Mustamäe интерес стабильно высокий, то есть в регионе есть потребность в новых домах“. Соорм пояснил, что спрос на новые квартиры в Мустамяэ всегда был выше, чем в других районах Таллинна, поскольку большинству зданий здесь почти по 50 лет, а новых проектов в районе довольно мало.

1–4-комнатные квартиры по адресу Айанди, 14 отличаются современной планировкой и обладают площадью от 28,4 до 112,3 м2. Самые большие из них двухэтажные пентхаусы. Окна от пола до потолка добавляют простора, и в каждой квартире есть балкон или терраса. Зданию присвоен класс энергопотребления B – это особенно энергоэффективный дом.

На территории бывшего садоводства Кадака Bonava развивает совершенно новый квартал Uus-Mustamäe, где на сегодняшний день построено уже более 500 квартир. В этом году по адресу Айанди, 16, будут сданы 65 квартир, и более половины из них уже обрели владельцев. Также этой осенью на улице Айанди будут готовы первые 99 квартир, предназначенные исключительно для сдачи в аренду.

Uus-Mustamäe, где в 2020 году было сдано первое жилье и появится в общей сложности 750 квартир, является самым современным комплексным жилым районом в Мустамяэ. Сердцем района является парк площадью почти 7000 квадратных метров, где возможности проведения досуга найдут все члены семьи.