ЭКСПЕРТ | Доступность недвижимости демонстрирует признаки улучшения

По мнению Ребане, ключевым словом на рынке недвижимости в этом году стало удорожание денег. „Рост ставки Euribor повлиял на весь рынок недвижимости. Доступность недвижимости упала, и люди не всегда могли реализовать свои желания“, – сказал он. „Банки вынуждены были отказывать соискателям кредитов несколько чаще, чем раньше. Для некоторых людей это стало неожиданностью, поскольку еще несколько лет назад банк сказал бы им „да“, а за это время зарплата могла вырасти“.

По мнению Ребане, активность сделок была несколько ниже, чем в прошлом, но это скорее нормализация, и говорить о замораживании рынка сделок с квартирами, конечно, не приходится.

Ребане считает, что во втором полугодии количество сделок на рынке недвижимости стабилизируется, и денежный объем сделок также останется стабильным. Рост цен на строительство и продолжающееся ухудшение общей экономической ситуации заставляют застройщиков проявлять осторожность, и объемы девелопмента снижаются. „В наступающем году будет меньше новых объектов недвижимости, и этот процесс уже начался летом прошлого года“, – сказал Ребане. „Цены на рынке в последние пару месяцев имеют небольшую тенденцию к снижению, но официальная статистика пока не отражает этого, поскольку, например, ранее заключенные договоры на строительство новых объектов искажают ее“.

По мнению Ребане, пока очевидно снижение цен в спальных районах, но нет оснований ожидать дальнейшего снижения. Это объясняется тем, что общий рост заработной платы все еще остается очень быстрым, и на фоне снижения роста цен реальная заработная плата начала расти. „Заработная плата растет, а цены на недвижимость падают, и это означает, что доступность недвижимости уже улучшилась“, – говорит Ребане.