Пенсионерка в шоке: пока она спала, в квартиру зашли спасатели

„Мы раньше общались, – рассказывает Валентина Дмитриевна, соседка через стенку. – Но после смерти мужа с Женей стало происходить что-то странное. Она то песни по ночам поет, то матом ругается. И куда ни пойдешь в квартире – слышимость такая, как будто это все происходит рядом. А 8 июля она как начала вдруг посреди ночи кричать: „Валя, помоги! Валя, помоги!“ Кричит и кричит. Я долго думала, что делать. Потом в итоге решила вызвать скорую – вдруг ей действительно плохо? Вдруг человек умирает?“

Надо отметить, что Евгения Ивановна и ее соседка живут хоть и в разных подъездах, но на одном этаже, и между их квартира ми – только стена в гостиной.

Дочь Евгении Ивановны отмечает, что не меньший шок испытала и она, когда позвонила утром, как обычно, маме, а трубку взял незнакомый мужчина. „Я от ужаса стала даже кричать! – вспоминает женщина. – Он меня успокаивает: „Все хорошо, с вашей мамой все в порядке, мы уже уезжаем...“ Я кричу: „Так, стоять! Ждем меня, никто не уезжает“. Я в центре живу и до Мустамяэ могу быстро доехать на машине. Они – молодцы, дождались, все объяснили. Я не знаю, чем они думали, когда решили все сразу войти в квартиру. Но у моей мамы – до сих пор страх уснуть! Она закрывает на ночь дверь, но тут закрывайся-не закрывайся, оказывается, в твою квартиру могут в любой момент войти посторонние!“

Ирина добавляет, что тут вопросы, конечно, и к пожарным: „Ни дыма, ни запаха газа из квартиры моей мамы не было. И криков тоже не было, так как моя мама в это время спокойно спала. Но господа пожарные вскрыли дверь и зашли в квартиру. Представляете, какой шок может испытать 88-летняя пожилая женщина, когда открывает глаза, а перед ней стоит 6-7 незнакомых мужиков! Это же ужас! Тут и здоровый человек мог дать дуба!“

„Моего отца не стало три года назад, – говорит она, – с тех пор мама одна. Она слаба уже, поэтому мы с братом постоянно к ней приезжаем, помогаем ей. В общем, мама справляется. Однако возникла проблема с ее соседкой, ей 89 лет. Она утверждает, что 8 июля в три часа ночи она услышала крики из квартиры моей мамы и просьбы о помощи. Я не знаю, у нее слуховые галлюцинации или что? В общем, она, недолго думая, вызвала скорую помощь и пожарных! Это просто дурдом на выезде!“

Ирина обратилась в газету, потому что считает: это не дело, когда пожилого человека так пугают!

Она добавляет, что приехала скорая и спасатели. Никто им не открывал, и они в итоге зашли в соседнюю квартиру через балкон.

„Потом смотрю – уезжают, – рассказывает Валентина Дмитриевна. – Я пошла проведать, как там Женя. А на лестничной площадке – ее дочь. Она стала кричать врачам скорой, что я сумасшедшая. Те и говорят: „А давайте-ка проедем с нами, проверим ваше здоровье“. Ну давайте. Отвезли сначала в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обследовали и говорят: „У вас со здоровьем все в порядке! Но давайте на всякий случай мы вас отправим на Палдиски мнт., чтобы там тоже посмотрели!“ Я думаю: „Вдруг мне и правда эти крики о помощи послышались? Вдруг я схожу с ума?“ И согласилась“.

Пенсионерка добавляет, что в тот же день повезли ее на обследование на Палдиски мнт.

„Но и там меня проверили и сказали, что все со мной в порядке, – отмечает Валентина Дмитриевна. – И отправили домой“.

На вопрос, что же она будет делать, если вдруг еще послышатся со стороны соседки крики о помощи, пенсионерка отвечает: „Знаете, я об этом после произошедшего много думала. И решила, что больше никого вызывать не буду. Да и врач на Палдиски мнт. сказал: „Будут кричать – пусть кричат. Не вмешивайтесь!“ Так что даже если помирать будет – в скорую уже не позвоню“.

Забота и обеспокоенность

Председатель данного КТ сообщил „МК-Эстонии“, что Валентина Дмитриевна неоднократно обращалась к нему, поскольку волновалась за соседку, что та в ее состоянии живет одна без присмотра.

„То ли в силу возраста, то ли по каким-то еще причинам женщина из квартиры, в которую вошли спасатели, действительно иной раз не очень адекватно себя ведет. И ее соседка очень переживала, что той нужен уже присмотр, – сказал он. – Я пытался поговорить с дочерью женщины, та отреагировала очень резко и категорично в стиле „У нас все в порядке!“ Но я вижу, что соседка действительно очень волнуется, что человек живет один в том состоянии, в котором один он быть уже не может“.

Пять вопросов спасателям На вопросы „МК-Эстонии“ ответил Виктор Саареметс, руководитель отдела спасательных работ. Как спасатели проверяют, действительно ли человеку нужна помощь? До того, как спасатели получают сигнал о том, что надо ехать на вызов, информацию обрабатывает Центр тревоги. Именно он решает – нужно ли реагировать на вызов, кого отправить на место (спасателей, скорую помощь или полицию) и так далее. Если Центр тревоги решил, что нужно вызвать спасателей, значит, у спасателей нет сомнений, что их помощь там нужна. Можно ли предварительно позвонить человеку или его родственникам и узнать, действительно ли нужна помощь? Обычно всю информацию собирает Центр тревоги, он же связывается с необходимыми людьми. Также это может сделать и полиция. Если был нанесен имущественный ущерб, хотя опасности для жизни не было, то компенсируют ли его? Для этого владелец квартиры должен подать заявление о компенсации. Если оно поступило в Спасательный департамент в письменной форме, будут рассмотрены обстоятельства происшествия, в случае обоснованности требования о возмещении ущерба будет принято соответствующее решение о возмещении ущерба. Такие случаи уже были. Часто ли бывает так, что вызвавший спасателей человек болен, и реальной опасности ни для кого нет? Конечно, бывают такие случаи. Но есть и другие примеры, когда спасатели, откликнувшиеся на опасения соседей или близких, через окно ничего рассмотреть не могут, но при входе в помещение становится очевидным, что человек все же нуждается в помощи. Причина либо в проблемах со здоровьем, либо в падении, либо в чем-то другом. Спасатели исходят из того, что им известно о проблеме или месте происшествия. При этом соседка сказала, что слышала из квартиры стоны и крики о помощи, а это значит, что что-то может быть не так. Нет другого способа что-то выяснить, кроме как проверить состояние человека. Через стены и окна судить очень сложно. Если человек не слышит, это тем более сложно.

На данный момент 88-летняя женщина до сих пор не может нормально спать по ночам, потому что она боится, что к ней снова придут чужие люди. Что Спасательный департамент может предпринять, чтобы таких случаев было как можно меньше?

Мы очень извиняемся, что вышла такая ситуация и спасатели напугали пожилую женщину. Это произошло только из лучших побуждений. Стоит отметить, что спасатели никогда не входят в дома людей без всякой причины. Была ли эта причина верной, часто мы узнаём это уже потом. Конечно, каждый раз, прежде чем войти в помещение, мы ищем как можно больше информации, но не всегда можем ее получить. И если спасатели решат не входить, то иногда это решение может стоить человеку жизни или здоровья. Спасатели не могут выяснить, ложный это вызов или нет, пока сами не проверят. Чего можно пожелать, так это внимательности людей, информированности и лучшего общения с близкими и соседями, тогда и к спасателям будет лучше и быстрее поступать информация.