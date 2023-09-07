Острый конфликт вокруг строительства заправки: планы волости вынуждают жителей продавать свои дома

„Если им так хотелось лесной тишины и пения птиц, то покупать дом в этом месте не стоило“, – считает заместитель старейшины волости Сауэ Калле Пунгас.

По его словам, рядные дома были сданы в эксплуатацию в 2020 году – на момент их покупки детальная планировка района была уже обнародована.

После того, как в начале августа волостная управа объявила, что за рядными домами на участке Ванамяннику планируется построить автозаправочную станцию, трое жителей улицы Пийгипуу выставили свои жилища на продажу.

„В этих рядных домах живет 20 детей. Никто не захочет растить своих детей здесь, рядом с заправочной станцией и автомойкой“, – заявляет одна из жительниц улицы Пийгипуу Лийза-Трийн Миллер, известная в Эстонии блогерша.