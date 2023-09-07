Недвижимость
07.09.2023, 19:07

В Какумяэ появился плавучий домик с сауной и террасой на крыше, который можно снять на выходные

 
Ботель в Какумяэ.
Ботель в Какумяэ.
ФОТО: Booking

В гавани Какумяэ, прямо на воде появился новый ботель — плавучий домик с баней и террасой на крыше. И хотя лето подошло к концу, сентябрь, судя по прогнозу, обещает быть достаточно теплым для того, чтобы больше отдыхать на свежем воздухе, пишет портал Gloss.ee.

Находится новоиспеченный ботель в очень привлекательном месте — на Noda tee 8. Горожане любят здесь гулять и кататься на велосипедах, рядом располагается популярный ресторан Puri с видом на яхтенную гавань, а также, пока тепло, можно арендовать небольшое судно и покататься по заливу.

В ботеле есть все удобства: терраса на крыше, гостиная, небольшая спальня, телевизор, душевая и небольшая сауна.

Ботель в Какумяэ.
Ботель в Какумяэ.

Забронировать ботель можно ЗДЕСЬ.

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