07.09.2023, 19:07
В Какумяэ появился плавучий домик с сауной и террасой на крыше, который можно снять на выходные
Находится новоиспеченный ботель в очень привлекательном месте — на Noda tee 8. Горожане любят здесь гулять и кататься на велосипедах, рядом располагается популярный ресторан Puri с видом на яхтенную гавань, а также, пока тепло, можно арендовать небольшое судно и покататься по заливу.
В ботеле есть все удобства: терраса на крыше, гостиная, небольшая спальня, телевизор, душевая и небольшая сауна.
Забронировать ботель можно ЗДЕСЬ.