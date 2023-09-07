В Какумяэ появился плавучий домик с сауной и террасой на крыше, который можно снять на выходные

В гавани Какумяэ, прямо на воде появился новый ботель — плавучий домик с баней и террасой на крыше. И хотя лето подошло к концу, сентябрь, судя по прогнозу, обещает быть достаточно теплым для того, чтобы больше отдыхать на свежем воздухе, пишет портал Gloss.ee.