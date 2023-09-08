Дома с более чем двумя квартирами пособие на модернизацию системы отопления не получат(1)
Государственное пособие на модернизацию системы отопления получат только дома, в которых не более двух квартир. Кроме того, в ходатайствах о получении пособия не будет учитываться финансовое положение заявителя. По оценке Министерства климата, небольшие жилые дома больше всего загрязняют воздух в городе, поэтому именно они нуждаются в пособии, пишет rus.err.ee.
С 18 сентября Фонд предпринимательства и инноваций (EISA) начнет принимать ходатайства о выделении пособия на модернизацию систем отопления в небольших домах. Пособия будут предоставляться в размере до 10 000 евро на одно жилье, а ставка пособия будет варьироваться в пределах 50-70% в зависимости от местоположения дома. При этом пособие не будет выплачиваться в зависимости от того, кто больше всего в нем нуждается в финансовом плане.
Право на пособие получат только люди, проживающие в одноквартирном доме, рядном доме, парном доме или доме с двумя квартирами, то есть люди, предположительно имеющие более удовлетворительное финансовое положение. Дома с тремя и более квартирами не подпадают под действие программы.
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