Дома с более чем двумя квартирами пособие на модернизацию системы отопления не получат

С 18 сентября Фонд предпринимательства и инноваций (EISA) начнет принимать ходатайства о выделении пособия на модернизацию систем отопления в небольших домах. Пособия будут предоставляться в размере до 10 000 евро на одно жилье, а ставка пособия будет варьироваться в пределах 50-70% в зависимости от местоположения дома. При этом пособие не будет выплачиваться в зависимости от того, кто больше всего в нем нуждается в финансовом плане.