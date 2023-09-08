Архитектор: против безликости спальных районов помогут только пристройки и надстройки

Призыв, разумеется, связан с экологической ситуацией в мире – выбросы CO 2 при строительстве и производстве строительных материалов являются одними из самых больших среди всех видов человеческой деятельности, с ними также связана значительная часть добычи полезных ископаемых и загрязнения окружающей среды.

Архитекторам такой призыв может показаться выстрелом в ногу самим себе. Улучшать старое здание, вместо того чтобы создавать новое, явно не является мечтой архитектора. Но архитекторов учат предвидеть на несколько шагов вперед, видеть общую картину и долгосрочную перспективу.

Призыв ввести мораторий попал на очень благодатную почву. Министерство экономики и коммуникаций объявило, что к 2050 году все наши многоквартирные дома советской эпохи должны быть реконструированы, и на эти цели квартирным товариществам через Kredex уже выделены 80 млн евро пособий.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.