Цены на пеллеты уже растут: что будет с отоплением и кого это коснется?

Она добавляет, что деревянные гранулы используют для отопления многих частных домов, а также многоквартирных домов и предприятий.

„Некоторый рост цен ожидается по мере приближения отопительного сезона, поскольку увеличение спроса может привести к росту цен на сырье. Деревянные гранулы (пеллеты – прим.ред) изготавливают из отходов пиломатериалов и низкокачественной ствольной древесины. Если доступность сырья недостаточна, и другие энергоносители также будут снова дорожать, может произойти резкий скачок цен. Предполагаем, что цены зимой могут вырасти на 30-40 евро за тонну (сейчас цена за тонну – 270 евро – прим. ред.). Весна и лето – это, как правило, самое благоприятное время, чтобы запастись дровами, а также деревянными гранулами“, – говорит руководитель бренда Graanul Invest Карит Каазик .

Как сказал Лийвак ERR , за последние полтора месяца цена на пеллеты уже выросла на 15-20%. Будущий рост цен подтверждают и в Graanul Invest.

„Предсказать цену пеллетов сейчас не решится никто. На данный момент предпосылки к подорожанию скорее реальны, и пеллеты дорожают уже в течение последних двух с небольшим месяцев. В основном это обусловлено нехваткой качественных отходов лесопильных материалов, используемых для производства пеллетов, т.е. не хватает надлежащего качества опилок, строгальной стружки, а также отходов от производства мебельной промышленности. В будущем улучшения не видно, поскольку в связи с экономической ситуацией и дороговизной древесины закрываются лесопилки, объемы работы уменьшаются, людей сокращают. На данный момент стоимость пеллетов – еще под контролем благодаря более низкой цене на электроэнергию и газ. Если они сохранятся зимой, то есть надежда, что цена пеллетов в одиночку не сможет выйти на тот уровень, который был в прошлом году“, – говорит Март Лийвак , исполнительный директор фирмы Harjupuu, занимающейся продажей дров.

Если в последние годы был заметен скачкообразный рост цен на дрова, то в этом году специалисты его не прогнозируют. Зато весьма вероятно, что начнет расти стоимость пеллетов и брикетов.

„Аргументы в пользу пеллетного котла – экологически чистое местное биотопливо по разумной цене и постоянная доступность, а также легкое и удобное хранение топлива. По сравнению с тепловыми насосами, требующими большой электрической мощности, пеллетное отопление более гибкое и подходит к отопительной системе любого здания, без необходимости в значительной мере его переоборудовать. В отличие от тепловых насосов, отопительную систему с пеллетным котлом легко и недорого сделать независимой от перебоев в электроснабжении“, – говорит Каазик.

Коснется многих

С облегчением в этом случае могут выдохнуть клиенты фирмы Utilitas, которая обеспечивает теплом таллиннские дома. Фирма не использует пеллеты и брикеты для выработки тепла, а значит, дома, получающие тепло от этой фирмы, подорожание данного биотоплива не коснется.

Тем не менее, по данным Регистра строений в Эстонии – 219 183 жилых строения, или 349 851 жилое помещение, которые используют для обогрева твердое топливо, в том числе древесину, торф, брикеты, древесные гранулы, опилки. Больше всего таких домов в Таллинне, на Сааремаа и в Пярну. В основном это дома послевоенной постройки 1946-1960 годов, но не только. Например, в Нарве это – дома 1991-2000 годов постройки.

По данным Департамента статистики, использование брикетов и пеллетов в домохозяйствах растет. В 2019-м использовали 45 000 тонн такого топлива, а в 2021 году – уже

70 000 тонн. Пеллеты и брикеты также используют как сырье для розжига каминов или сауны.

Сейчас цена на упаковку пеллетов (15 кг) – 6 евро. 1000 кг обойдутся примерно в 370 евро. Брикеты (500 кг) стоят около 170 евро. Если предположить, что цены вырастут еще на 10%, то они составят 6,6 евро, 407 евро и 187 евро соответственно.

Два года назад как раз в сентябре был резкий скачок цен на брикеты. Как писал тогда Postimees, всего за несколько дней стоимость 960-килограмового брикета выросла со 170 евро до 190, а к концу октября уже достигла 220 евро. Да и пеллеты подорожали со 180 до 210 евро.

А по данным ERR в январе 2022 года цены на такое топливо подскочили аж на 75% по сравнению с предшествующим летне-осенним периодом. Причина – в подорожании электричества, сырья, упаковки, транспортировки. А также – в том, что в зимний период достать сырье для этого вида топлива сложно. Предприятия, которые продают отходы с пиломатериалов, сами начинают их использовать. И даже наличие конкуренции среди продавцов брикетов и пеллетов не обязательно влияет на снижение цены.

Будет ли аналогичная ситуация и в наступающем сезоне, сказать наверняка нельзя. Но по опыту прошлых лет видно, что лучше запастись таким экологичным топливом заранее.

Комментарий Март Лийвак, исполнительный директор фирмы Harjupuu Пеллеты используют как частные дома, так и более крупные производственные здания, квартирные товарищества и общественные здания. Мы поставляем товар в основном владельцам частных домов. Большие объемы можно перевозить на грузовиках с насосами, которые перемещают пеллеты прямо в накопительную емкость клиента, откуда автоматика уже выводит в топливо. Так нет необходимости в дополнительной упаковке. В частных домах используют небольшие упаковки. Клиент сам время от времени заполняет свою емкость. В больших котлах и при производстве электричества и тепла используются промышленные пеллеты, которые производятся из материала значительно худшего качества, чем пеллеты „премиум-класса“. Поэтому их нагревательная ценность – существенно ниже, а зольность – выше. Использовать их в домашнем котле невозможно. Промышленные пеллеты, произведенные в Эстонии, у нас широко не применяют, но их экспортируют в качестве замены щепы. Мы же здесь как раз и используем древесную щепу, потому что она дешевле и не требует дальней транспортировки.