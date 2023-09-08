Цены на пеллеты уже растут: что будет с отоплением и кого это коснется?
Пеллеты считаются недорогим экологичным видом топлива. Они состоят из спрессованных отходов сельскохозяйственного производства. Во многих странах их используют для обогрева коттеджей или загородных домов. В Эстонии при помощи пеллетов также отапливают некоторые жилые дома. Но вероятно, что уже осенью этот вид топлива будет „влетать в копеечку“ и отопление может подорожать. То же самое касается и брикетов, пишет „МК-Эстония“.
Если в последние годы был заметен скачкообразный рост цен на дрова, то в этом году специалисты его не прогнозируют. Зато весьма вероятно, что начнет расти стоимость пеллетов и брикетов.
„Предсказать цену пеллетов сейчас не решится никто. На данный момент предпосылки к подорожанию скорее реальны, и пеллеты дорожают уже в течение последних двух с небольшим месяцев. В основном это обусловлено нехваткой качественных отходов лесопильных материалов, используемых для производства пеллетов, т.е. не хватает надлежащего качества опилок, строгальной стружки, а также отходов от производства мебельной промышленности. В будущем улучшения не видно, поскольку в связи с экономической ситуацией и дороговизной древесины закрываются лесопилки, объемы работы уменьшаются, людей сокращают. На данный момент стоимость пеллетов – еще под контролем благодаря более низкой цене на электроэнергию и газ. Если они сохранятся зимой, то есть надежда, что цена пеллетов в одиночку не сможет выйти на тот уровень, который был в прошлом году“, – говорит Март Лийвак, исполнительный директор фирмы Harjupuu, занимающейся продажей дров.
Как сказал Лийвак ERR, за последние полтора месяца цена на пеллеты уже выросла на 15-20%. Будущий рост цен подтверждают и в Graanul Invest.
„Некоторый рост цен ожидается по мере приближения отопительного сезона, поскольку увеличение спроса может привести к росту цен на сырье. Деревянные гранулы (пеллеты – прим.ред) изготавливают из отходов пиломатериалов и низкокачественной ствольной древесины. Если доступность сырья недостаточна, и другие энергоносители также будут снова дорожать, может произойти резкий скачок цен. Предполагаем, что цены зимой могут вырасти на 30-40 евро за тонну (сейчас цена за тонну – 270 евро – прим. ред.). Весна и лето – это, как правило, самое благоприятное время, чтобы запастись дровами, а также деревянными гранулами“, – говорит руководитель бренда Graanul Invest Карит Каазик.
Она добавляет, что деревянные гранулы используют для отопления многих частных домов, а также многоквартирных домов и предприятий.
„Аргументы в пользу пеллетного котла – экологически чистое местное биотопливо по разумной цене и постоянная доступность, а также легкое и удобное хранение топлива. По сравнению с тепловыми насосами, требующими большой электрической мощности, пеллетное отопление более гибкое и подходит к отопительной системе любого здания, без необходимости в значительной мере его переоборудовать. В отличие от тепловых насосов, отопительную систему с пеллетным котлом легко и недорого сделать независимой от перебоев в электроснабжении“, – говорит Каазик.
Коснется многих
С облегчением в этом случае могут выдохнуть клиенты фирмы Utilitas, которая обеспечивает теплом таллиннские дома. Фирма не использует пеллеты и брикеты для выработки тепла, а значит, дома, получающие тепло от этой фирмы, подорожание данного биотоплива не коснется.
Тем не менее, по данным Регистра строений в Эстонии – 219 183 жилых строения, или 349 851 жилое помещение, которые используют для обогрева твердое топливо, в том числе древесину, торф, брикеты, древесные гранулы, опилки. Больше всего таких домов в Таллинне, на Сааремаа и в Пярну. В основном это дома послевоенной постройки 1946-1960 годов, но не только. Например, в Нарве это – дома 1991-2000 годов постройки.
По данным Департамента статистики, использование брикетов и пеллетов в домохозяйствах растет. В 2019-м использовали 45 000 тонн такого топлива, а в 2021 году – уже
70 000 тонн. Пеллеты и брикеты также используют как сырье для розжига каминов или сауны.
Сейчас цена на упаковку пеллетов (15 кг) – 6 евро. 1000 кг обойдутся примерно в 370 евро. Брикеты (500 кг) стоят около 170 евро. Если предположить, что цены вырастут еще на 10%, то они составят 6,6 евро, 407 евро и 187 евро соответственно.
Два года назад как раз в сентябре был резкий скачок цен на брикеты. Как писал тогда Postimees, всего за несколько дней стоимость 960-килограмового брикета выросла со 170 евро до 190, а к концу октября уже достигла 220 евро. Да и пеллеты подорожали со 180 до 210 евро.
А по данным ERR в январе 2022 года цены на такое топливо подскочили аж на 75% по сравнению с предшествующим летне-осенним периодом. Причина – в подорожании электричества, сырья, упаковки, транспортировки. А также – в том, что в зимний период достать сырье для этого вида топлива сложно. Предприятия, которые продают отходы с пиломатериалов, сами начинают их использовать. И даже наличие конкуренции среди продавцов брикетов и пеллетов не обязательно влияет на снижение цены.
Будет ли аналогичная ситуация и в наступающем сезоне, сказать наверняка нельзя. Но по опыту прошлых лет видно, что лучше запастись таким экологичным топливом заранее.