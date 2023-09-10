Квартирный вопрос: кто может рассчитывать на социальное жилье в Маарду?

Два года назад в Маарду случился сильный пожар в социальном доме по адресу ул. Калласмаа, 9. Тогда город, как мог, расселял погорельцев, ведь пожар серьезно повредил здание, практически его уничтожив. Сегодня дом восстановили, но не все старые жильцы могут туда вернуться.

Поселили с пьяницами

„Я потерпевший, погорелец из дома на Калласмаа, 9, в Маарду. Сейчас нахожусь в доме престарелых, – обратился в редакцию нашей газеты Андрей Дмитриев. – После пожара меня поселили жить к пьяницам, которые надо мной издевались. Там я начал пить водку вместе с ними. У меня была безвыходная ситуация – только когда я покупал им водку, они надо мной не издевались. Даже два раза полицию вызывал, потому что меня не пускали в жилье. Это не жизнь была, я почти все время находился на улице. А теперь меня отказываются вселить обратно в отстроенный дом на Калласмаа, 9. Называют пьяницей. Но какой я пьяница?“

Водку, по словам мужчины, он никогда раньше не пил, изредка – вино.

„Но управа города сама поселила меня к пьяницам и не оставила мне выбора. Поселили жить в банное помещение гостиницы! Со мной было еще два погорельца, один потом при мне умер, – рассказывает Дмитриев. – Когда мне назначили опекуна, он направил меня в дом престарелых. Сначала в Ийзаку, но там дом по уходу закрылся, и меня перевели в Ахтме. На суде признали меня беспомощным, инвалидом, тремор у меня, передвигаюсь в инвалидной коляске. Но я не был таким, пока не пожил с этими пьяницами, пока надо мной не начали издеваться. Врач же говорил, что спиртное мне нельзя“.

Мужчина считает, что в том, что с ним случилось, виновата управа Маарду, и возмущается, что теперь его еще и не хотят вернуть в социальный дом на Калласмаа.