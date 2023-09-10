Квартирный вопрос: кто может рассчитывать на социальное жилье в Маарду?(4)
Как и другие города страны, Маарду поддерживает тех жителей, которые по тем или иным причинам оказались в сложном положении и им негде жить. „МК-Эстония“ узнала, кому полагается социальное жилье в городе, что нужно сделать, чтобы его получить, и по каким причинам ходатайство могут не одобрить.
Два года назад в Маарду случился сильный пожар в социальном доме по адресу ул. Калласмаа, 9. Тогда город, как мог, расселял погорельцев, ведь пожар серьезно повредил здание, практически его уничтожив. Сегодня дом восстановили, но не все старые жильцы могут туда вернуться.
Поселили с пьяницами
„Я потерпевший, погорелец из дома на Калласмаа, 9, в Маарду. Сейчас нахожусь в доме престарелых, – обратился в редакцию нашей газеты Андрей Дмитриев. – После пожара меня поселили жить к пьяницам, которые надо мной издевались. Там я начал пить водку вместе с ними. У меня была безвыходная ситуация – только когда я покупал им водку, они надо мной не издевались. Даже два раза полицию вызывал, потому что меня не пускали в жилье. Это не жизнь была, я почти все время находился на улице. А теперь меня отказываются вселить обратно в отстроенный дом на Калласмаа, 9. Называют пьяницей. Но какой я пьяница?“
Водку, по словам мужчины, он никогда раньше не пил, изредка – вино.
„Но управа города сама поселила меня к пьяницам и не оставила мне выбора. Поселили жить в банное помещение гостиницы! Со мной было еще два погорельца, один потом при мне умер, – рассказывает Дмитриев. – Когда мне назначили опекуна, он направил меня в дом престарелых. Сначала в Ийзаку, но там дом по уходу закрылся, и меня перевели в Ахтме. На суде признали меня беспомощным, инвалидом, тремор у меня, передвигаюсь в инвалидной коляске. Но я не был таким, пока не пожил с этими пьяницами, пока надо мной не начали издеваться. Врач же говорил, что спиртное мне нельзя“.
Мужчина считает, что в том, что с ним случилось, виновата управа Маарду, и возмущается, что теперь его еще и не хотят вернуть в социальный дом на Калласмаа.
В управе города говорят, что, к сожалению, не могут прокомментировать обвинения Андрея Дмитриева, так как полный и содержательный ответ на все вопросы подразумевает разглашение деликатных личных данных человека. Без разрешения, подписанного Андреем Дмитриевым, городские чиновники по закону не имеют права этого делать. Однако в управе рассказали, кто может претендовать на социальное жилье в Маарду.
Очередей на жилье нет
„В городе Маарду есть 9 социальных квартир и 98 социальных комнат. После открытия нового социального дома очереди на жилье нет, – отмечает специалист по связям с общественностью управы Маарду Клаудия Робин Андрос. – Ходатайство о социальном жилье может подать физическое лицо, нуждающееся в жилье и местом жительства которого, согласно Регистру народонаселения, является город Маарду“.
Она объясняет, что социальную квартиру в первую очередь предоставляют лицам, не имеющим собственного жилья.
Это, например, семьи с детьми, и доход родителей не позволяет купить или снять жилое помещение; лица, лишившиеся жилья вследствие пожара, стихийного бедствия или иной подобной причины; инвалиды на основании Закона о социальном обеспечении.
„Социальное жилье также в первую очередь предоставляют лицам, которые не в состоянии обеспечить жильем себя и свою семью, и невыделение социального жилья которым угрожает их жизни и здоровью. Например, это те, кто освободился из следственного изолятора, если их место жительства, внесенное в Регистр народонаселения до помещения в следственный изолятор, находилось в городе Маарду. Также это те, кто прибыл из патронатного дома, если они были направлены туда из города Маарду“, – добавляет Андрос.
Специалист по связям с общественностью поясняет, что для получения социального жилья нужно подать ходатайство в отдел социальной помощи Маардуской городской управы. Решение о выделении жилья принимает комиссия, утвержденная городской управой.
Дополнительные услуги в социальном доме:
пользование стиральной машиной (платная услуга). Услугу предоставляют малообеспеченным лицам, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Стоимость услуги: 1,25 евро за одну загрузку (без моющего средства);
пользование душем. Услугу предоставляют малообеспеченным лицам, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями;
продовольственная помощь по талонам, выдаваемым сотделом социальной помощи городской управы.
Наша справка
Социальное жилье сдается в пользование на срок до 1 года с обязательством освобождения площади в указанный срок. Договор может быть расторгнут досрочно на условиях, предусмотренных договором. По истечении срока договора пользователь социального жилья имеет право потребовать заключения нового договора, если лицо выполнило все обязательства, вытекающие из договора, и отвечает всем установленным требованиям и условиям.
Для заключения нового договора пользователь социального жилья должен подать заявление с обоснованием необходимости продления договора в отдел социальной помощи за 1 месяц до истечения срока действия текущего договора. Отдел социальной помощи имеет право запросить дополнительные данные и документы по обоснованию запроса, чтобы оценить потребность в услуге и осуществить визит на дом.
Комиссия принимает решение о заключении нового договора. При принятии решения учитывается выполнение договорных обязательств пользователем социального жилья и возможное изменение данных, послуживших основанием для оказания услуги лицу.
Источник: Порядок ввода в эксплуатацию и использования социального жилья в городе Маарду от 25.10.2022 г.