Инфляция – не помеха! ТОП самых прибыльных девелоперских компаний

Совокупная прибыль отрасли составила 63,6 млн евро. В годовом сравнении прибыль выросла на 20,3% или на 10,7 млн евро. За четырехлетний период консолидированная прибыль росла быстрее всего в 2020 и 2021 годах — на 40,6% и 55% соответственно.

Текущий рост прибыли, однако, означает, что отрасль не потеряла рентабельность и в условиях инфляции. Операционная рентабельность в прошлом году составила 16,9%, годом ранее — 19,3%.

Самой прибыльной девелоперской компанией 2022 года стала Kaamos Kinnisvara AS с 12,7 млн евро. По сравнению с 2021 годом прибыль снизилась на 26,6% или на 4,6 млн евро.