Спад на скандинавском рынке недвижимости делает строительство в Эстонии более доступным

„Оборот строительного рынка Финляндии и Швеции снизился на 30-40%, что является плохой новостью для наших лесопилок и экспортёров деревянных домов, но даёт местным предпринимателям и домовладельцам возможность строить и ремонтировать на самых выгодных за последние годы условиях“, — сказал Таук.

„В силу снижения спроса, на соседних рынках возник избыток древесного материала, кроме того, снизилась цена на энергию, необходимую для производства, благодаря чему цены на многие строительные материалы стали более доступными по сравнению с прошлогодними. Рыночные цены на сухую строительную древесину и металлическую арматуру снизились на 40-50% относительно пиковых, и проблем с поставками больше нет“, - сказал Таук.

„Из-за сокращения экспорта в Скандинавию здесь стало легче найти застройщика. По сравнению со Скандинавией, строительный рынок Эстонии находится в относительно хорошем состоянии, и для тех, у кого есть средства и возможности заниматься строительством, это, судя по всему, достаточно благоприятное время с точки зрения как материалов, так и рабочей силы. Продажа строительных материалов в Эстонии сейчас идёт хорошо, и хотя новостроек стало меньше, увеличился объём ремонтных работ, которые люди выполняют сами, так что, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объёмы продаж увеличились процентов на десять“, – прокомментировал Таук.

„В дальнейшем цены на стройматериалы будут зависеть от общего состояния экономики. Если условия предоставления кредитов со стороны банков улучшатся, объёмы строительства и спрос также восстановятся. Скорее, сейчас в отношении стройматериалов мы имеем дело с ценовым дном“, — сказал Таук.